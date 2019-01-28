Antalya Hukuk Fakültesi Dekanı Dülger, Hayatını Kaybetti
2 saat önce
ANTALYA Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger(55), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
ANTALYA Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger(55), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alanya
ilçesinde dün katıldığı düğünde rahatsızlanan Antalya
Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Dülger, ambulansla Alaaddin Keykubat
Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Prof. Dr. Dülger, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Prof. Dr. Dülger'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Uşak
'a gönderildi. Dülger'in cezanesi, Uşak Yücetepe Camisi'nde bugün ikindi vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şekerevler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:41 Kaynak: DHA
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