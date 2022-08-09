Yabancılara Trafik Eğitimi projesi çerçevesinde Antalya merkez ve ilçelerinde trafik jandarması ekiplerince turistlere kendi dillerinde trafik eğitimleri verildi. İngilizce, Almanca ve Rusça bilen jandarma personelinin katıldığı eğitimlerde farklı ülkelerden 3 bin turiste kendi dillerinde broşürler dağıtıldı, hediyeler verildi. Hazırlanan afişler Antalya merkez ve ilçelerdeki bilboardlarda sergilendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Jandarmadan turistlere 3 dilde trafik bilgilendirmesi - Son Dakika

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