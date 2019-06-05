Son Dakika Haberleri: ANTALYA Jandarmadan drone destekli yol kontrolü
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ANTALYA Jandarmadan drone destekli yol kontrolü

1 saat önce

Jandarmadan drone destekli yol kontrolüManavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla turizm tesislerinin tamamının dolduğu ilçede drone destekli trafik uygulaması yaptı.

Jandarmadan drone destekli yol kontrolü
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla turizm tesislerinin tamamının dolduğu ilçede drone destekli trafik uygulaması yaptı.
Manavgat ilçesinde jandarma trafik timleri, tatil bölgelerinde araçlara yönelik yol kontrol uygulamalarını arttırdı. Ramazan Bayramı nedeniyle büyük yoğunluk yaşanan ilçede, olası kazaları önlenmesi amacıyla trafik timleri drone destekli uygulama yaptı. Side, Kızılağaç, Titreyengöl, Ilıca Kumköy, Evrenseki ve Çolaklı bölgelerinde gerçekleştirilen yol kontrollerinde sürücülere şeker ve kolonya ikram eden jandarma trafik timleri, sürücüleri ve yanındakileri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı. Araçlardaki çocuklara karne veren timler, onlardan otomobil kullanan ebeveynlerini uyarmalarını da istedi.
Kontrollerde belgelerinde eksiklik olan, aşırı hız ve trafik ışıklarına riayet etmeyen sürücülere ceza uygulandı. Bayram süresince kontrollerin aralıksız devam edeceğini belirten jandarma yetkilileri, sürücülerin kurallara uymaları gerektiğini, böylelikle hem kendilerinin hem sevdiklerinin hem de diğer insanların can ve mal güvenliğini sağlamış olacaklarını belirtti.
ANTALYA Jandarmadan drone destekli yol kontrolü
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:24 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Jandarma, Güncel
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