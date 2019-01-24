Son Dakika Haberleri: Antalya Kaş Rüzgar Kamyoneti Devirdi

Antalya Kaş Rüzgar Kamyoneti Devirdi

47 dakika önce

Antalya'da fırtına (3)RÜZGAR KAMYONETİ DEVİRDİKaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Antalya'da fırtına (3)

RÜZGAR KAMYONETİ DEVİRDİ

Kaş'a bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde şiddetli rüzgar etkili oldu. Saat 12.00 sıralarında Toptancı Hal'de park halindeki Durmuş Kartın'a ait 07 SCA 94 plakalı kamyonet şiddetli rüzgarın etkisiyle yan yattı. Olay sırasında boş olan kamyonet çevredekilerin yardımıyla düzeltildi. Yeşilköy Mahallesi'nde yaklaşık 20 dönüme yakın seranın plastik örtüsünün de şiddetli rüzgar nedeniyle yırtıldığı belirtildi. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

KORKUTELİ'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Korkuteli'ne bağlı Bayatbademleri Mahallesi'nde dolu ve şiddetli yağmur etkili oldu. Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastığı belirtildi. Şiddetli yağış nedeniyle biriken sular ise mahalleye giden yolu ulaşıma kapattı. Korkuteli Belediyesi ekipleri iş makineleriyle bölgeye yönlendirilerek, çalışmaya başladı. Belediye Başkanı Hasan Ali İrban da inceleme yapmak üzere bölgeye gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

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