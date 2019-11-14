Antalya ketob'tan konaklama vergisi önerisi

KETOB'tan konaklama vergisi önerisi

Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen konaklama vergisinin otelcilerin üzerine kaldıramayacakları bir yük olacağını savundu. Kemer Belediyesi ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Necati Topaloğlu da verginin 1 liraya indirilip, yerel idarelere verilmesi gerektiğini söyledi.

Kemerli turizmciler, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen turizm tesislerinin konaklama vergisine tabi olmasına yönelik kanun teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı Necati Topaloğlu ile KETOB Başkanı Şener Gürler, konaklama vergisinin turizmciler için büyük bir yük olacağını savundu.

'BU VERGİ YEREL İDARELERE ÖDENSİN'

Başkan Necati Topaloğlu, Son günlerde konaklama vergisi gündemde. Bu tüm ülkenin genelini ilgilendiren bir şey ama kişi başı 18 lira gibi afaki bir fiyat. Otelciler bu işin altından kalkamaz. Zaten Turizm Tanıtma Vakfı'na veriyorlar. Bir de kişi başı 18 lira, çok çok fazla bir rakam. Artı bu gelen turistin büyük bir kahrını zaten yerel belediyeler çekiyor. Mesela biz yazın, sezonda 400 ton çöp topluyoruz. Şimdi eleman, araç takviyesi gibi masraflarımız var. Bu verilecekse yerel belediyelere verilmeli ve tanıtım için de kullanılmalı. Çok vermelerine de gerek yok 18 lira değil, yerel belediyelere 1 lira verseler kişi başı, 1 lira bizim için çok büyük bir katkı olur. Bunu hem tanıtımda kullanırız hem de çevreyi daha da güzelleştirmek için kullanırız dedi.

'OTELCİLERİN KALDIRAMAYACAĞI BİR YÜK'

KETOB Başkanı Şener Gürler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen konaklama vergisi yasalaşması halinde 2018 ve 2019'da yakalamış olduğumuz artan turizm ivmesini aşağıya çekeceğini düşünmekteyim. Türk turizmi Thomas Cook'un iflasıyla zaten bir darbe aldı. Tanıtım Ajansı payı, üstüne üstlük konaklama vergisinin kesinleşmesi halinde otelcilerin üzerine kaldıramayacağı bir yük yüklenmiş olacak. Bölgemizde tesislerimiz 2020 yılı acente sözleşmelerini tamamlamış olup, fiyatlara bu konaklama vergileri yansıtılmamıştır. Ayrıca otel ve müşteri ilişkilerinin bu vergilerin konulmasıyla bozulma eğilimine gideceği düşüncesindeyim diye konuştu.

Konaklama vergisinin istihdam sorunları, kayıt dışı Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve misafirlerin başka destinasyonlara yönelmesi gibi sorunlara neden olabileceğini savunan Şener Gürler, Bu tasarı yasalaşmadan önce konuyla ilgili turizm birlikleri, Turizm Bakanlığı ile beraber ortak bir komisyon kurarak değerlendirilmesiyle sonuçların daha sağlıklı olacağına inanmaktayız dedi.