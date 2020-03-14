ANTALYA Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu - Son Dakika

Koronavirüse karşı 4 doğal koruyucu

Akdeniz Üniversitesi'nden farmakoloji uzmanı Prof. Dr. Coşkun Usta, koronovirüsten korunmak için vücuttaki NRF2 faktörünün aktif hale getirilmesi ve D vitamininin önemine değindi. Prof. Dr. Usta, NRF2'yi, brokoli, zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin, biberiye, üzümün kendisi ve çinkonun harekete geçirdiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Usta, koronavirüsten korunma yöntemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Virüsün akrabaları tıp dünyasında çok yakından tanındığı için onlara yönelik bir tedavi metodu geliştirildiğini, ancak koronavirüsün henüz tedavisinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Usta, belki grip gibi atlatılacak bir hastalık olduğunu ifade etti. Korkulacak bir şey olmadığını da kaydeden Prof. Dr. Usta, Sağlık Bakanlığı'nın virüsle ilgili önlemleri en başından itibaren sıkıca ele alarak krizi iyi yönettiğini söyledi.

'EN ÖNEMLİSİ D VİTAMİNİ'

Virüse karşı bir ilacın olmadığından yola çıkıldığını ve en doğru davranışın virüse karşı vücudun korunması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Usta, "Yapılacak tek şey var. Kaleyi sağlam tutmamız lazım. Ne yapılmalı? D vitamini düzeyinin normal olması lazım. Buna çok dikkat edilmeli. Vücudun kendisini iyileştirmesi için bu vitamine ihtiyaç var. En önemlisi D vitamini" dedi.

Vücudun bir tedavi mekanizması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Coşkun Usta, "Vücutta NRF 2 faktörünün bizim genlerimiz üzerinden hastalıklarla savaşabilme gücü var. Yani NRF2 sistemini aktif hale getirmemiz lazım. Normalde insanlarda bu faktör düzeyi çok yüksek değildir. Ne zaman stres yapılırsa, hastalık olursa o zaman yükselir. Nasıl yükseltilir peki? NRF2'yi yükseltmek için brokoli, zerdeçalın içeriğinde bulunan kurkumin, biberiye, üzümün kendisi, çinko çok önemli ve vitamin D" diye konuştu.

Prof. Dr. Usta, virüs kapan bir hasta ile temas edilmedikçe telaş yapmaya gerek olmadığını belirterek, kişilerin kendilerini dezenfekte etmek isterken ölçünün kaçırılması halinde ilerleyen zamanlarda alerjik hastalıkların artabileceğine dikkati çekti.

ZERDEÇALIN KİLOSU 45 İLE 50 LİRA

NF2 düzeyinin artıran zerdeçalın, karaciğer büyümesi, karaciğer kanseri ve siroz gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini, vücut direnci için de alındığını söyleyen Antalyalı 25 yıllık aktar Halil Ecin, "Zerdeçal mutlaka karabiber ve zeytinyağı karışımı ile tükekilmeli" dedi. Ecin, zerdeçalın kilosunun 45 ila 50 lira arasında olduğunu, günde 5 ile 10 kilo sattığını vurguladı. Antalya halk pazarlarında ise brokoli 6 ile 8 liradan satılıyor.

NRF 2 NEDİR?

NRF2, oksidatif hasar ve iltihap tarafından tetiklenen, oksidatif hasara karşı koruma sağlayan antioksidan proteinlerin yapısını artırır. NRF2, böbrekte daha fazla olmak şartıyla, kas, akciğer, kalp, karaciğer ve beyin gibi organlarda çoktan aza doğru sıralanacak şekilde bulunur.