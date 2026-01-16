Antalya Kültür Turizmi Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya Kültür Turizmi Merkezine Dönüşüyor

16.01.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ersoy, Antalya'nın dört mevsim kültür turizminin merkezi haline getirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Antalya'yı yalnızca deniz, kum, güneş destinasyonu olarak değil; arkeolojisi, müzeleri ve ören yerleriyle dört mevsim kültür turizminin merkezi haline getiriyoruz. Attığımız adımların karşılığını hem ziyaretçi sayılarında hem de nitelikli ziyaretçi deneyiminde net biçimde görüyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un "arkeolojide altın çağ" yaklaşımı doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya'daki müze ve ören yerleri 2025 yılında 3 milyon 250 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. 2025 yılında Antalya genelinde toplam ziyaretçi sayısı 17,5 milyona ulaştı.

Bakan Ersoy, çalışmalara ilişkin, "Antalya'yı yalnızca deniz, kum, güneş destinasyonu olarak değil; arkeolojisi, müzeleri ve ören yerleriyle dört mevsim kültür turizminin merkezi haline getiriyoruz. Attığımız adımların karşılığını hem ziyaretçi sayılarında hem de nitelikli ziyaretçi deneyiminde net biçimde görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi çerçevesinde Antalya genelinde 24 farklı noktada arkeolojik kazı ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütüldü. Kazı, restorasyon ve altyapı yatırımlarıyla kültürel mirasın korunması, alanların nitelikli biçimde ziyaretçilere sunulması ve tarihi dokunun gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Side Müzesi en çok ilgi gören mekanlar arasında yer aldı

2025 yılı verilerine göre müzeler arasında Aziz Nikolaos Kilisesi 198 bin ziyaretçiyle öne çıkarken, Side Müzesi de en çok ilgi gören mekanlardan oldu. Ören yerlerinde ise Phaselis Antik Kenti 481 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, Patara ve Olympos ören yerleri de yıl boyunca yoğun ziyaretçi ağırladı.

Özellikle sezon sonu döneminde kültür turizmine yönelik ilginin yüksek seyrettiği Antalya'da, 2025 yılında toplam ziyaretçi sayısı 17,5 milyona ulaştı; bu doğrultuda 2026 yılına yönelik planlama ve hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

Türkiye'nin ikinci su altı arkeoloji müzesi için yapım çalışmalarına başlandı

Aspendos, Perge ve Phaselis başta olmak üzere birçok ören yerinde karşılama merkezleri, çevre düzenlemeleri ve altyapı iyileştirmeleri hayata geçirildi. Bu çalışmalarla alan yönetimi, güvenlik ve ziyaretçi yönlendirme süreçleri güçlendirilirken, kültür varlıklarının korunmasıyla birlikte ziyaretçi deneyiminin daha nitelikli hale getirilmesi hedefleniyor.

Kemer Idyros Antik Kenti'nde hayata geçirilmesi planlanan Türkiye'nin ikinci su altı arkeoloji müzesi için yapım çalışmalarına da başlandı.

Bazı ören yerlerinde uygulanan gece müzeciliği kapsamında ziyaret saatleri genişletilerek kültür turizminin günün tamamına yayılması sağlandı. Özellikle Side Antik Kenti'nde hayata geçirilen düzenlemelerle ziyaretçiler gece müzeciliği deneyimine büyük ilgi gösterdi. 2026 yılında gece müzeciliğinin farklı yerlerle genişletilmesi planlandı.

Kaynak: ANKA

Antalya, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Kültür Turizmi Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:15:37. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya Kültür Turizmi Merkezine Dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.