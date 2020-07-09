ANTALYA Muratpaşa Temizlik İşleri müzik grubu gecenin yıldızı oldu - Son Dakika

ANTALYA Muratpaşa Temizlik İşleri müzik grubu gecenin yıldızı oldu

Muratpaşa Temizlik İşleri müzik grubu gecenin yıldızı olduAntalya'da, onları Muratpaşa Belediyesi'nin 2 bininci yeraltı çöp konteyner montajı için 2016'da yaptığı törenle tanıdı.

Muratpaşa Temizlik İşleri müzik grubu gecenin yıldızı oldu

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Antalya'da, onları Muratpaşa Belediyesi'nin 2 bininci yeraltı çöp konteyner montajı için 2016'da yaptığı törenle tanıdı. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve turizmin başkenti Antalya'nın caddelerini, parklarını pırıl pırıl yapan müzisyenler, bu kez belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan mini konser için bir araya geldi. Dün akşam saatlerinde yayınlanan konser klibi saatler içinde binlerce beğeni aldı.

Antalya'da, dün akşam saatlerinde Muratpaşa Belediyesi ve Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan yaklaşık 4 dakikalık mini konser klibi, kısa sürede rekor görüntüleme sayılarına ulaştı. Saatler içinde on binlerce kişi videoyu görüntüledi, binlerce kişi beğenip paylaştı. Muratpaşa Belediyesi logolu turuncu tişörtleriyle klarnetten kemana, davuldan elektrosaz ve bağlamaya 14 müzisyen birbiri ardına çaldıkları hareketli parçalarla gecenin neşesi oldu.

Antalya, o müzisyenleri, Muratpaşa Belediyesi'nin 2 bininci yeraltı çöp konteyner montajı için 2016'da yaptığı törende tanıdı. Çaldıkları parçalarla töreni adeta bir şenliğe dönüştürdüler. Törenden yükselen müziğin sesini duyan Muratpaşalılar balkonlara, işyerlerinin penceresine çıktı, kıvrak ritimlere eşlik etti. O güne damgasını vuran müzisyenleri bir araya getiren şey tek başına müzik değil. Kemanı, klarneti, bağlaması, klavyesi, darbukasıyla her biri aynı zamanda Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyor.

NEŞET ERTAŞ'TAN ROMAN HAVALARINA

Mesai saatlerinde turizminin başkenti Antalya'nın caddelerinin, sokaklarının, parklarının pırıl pırıl olması için ter döken, akşam saatlerinde kendi ifadeleriyle "ekstraya" giden müzisyenler, bu kez belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandığı mini konser için bir araya geldi. Mini konserin çekimleri, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yapıldı. Enstrümanlarıyla Kültür Merkezi'ne gelen müzisyenler, fuayede yapıkları kısa hazırlığın ardından konser salonuna geçti ve birkaç küçük provanın ardından Neşet Ertaş'tan Türk sanat müziğinin en bilinen taksimlerine ve oyun havalarına muhteşem bir performansa imza attılar.

BAŞKA PROGRAMLARDA BULUŞMAK ÜZERE

Ekibin en kıdemli üyelerinden Erol Ceylan, müdürlerinin kendisine verdiği görevle bu kısa konser için yeni isimlerle birlikte grubu yeniden topladıklarını söyledi. Sosyal medya hesaplarından yayınlanan konser için Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde enstrüman çalan kim varsa araştırıp bulduklarını, irtibata geçtiklerini anlatan Ceylan, "Provalara başladık. Gayet güzel, eğlenceli geçti. Başarılıydı. Başkanımıza da bu imkanı bize verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımızın ellerine, emeklerine sağlık. İnşallah başka programlarda buluşmak dileğiyle" diye konuştu.

'BEĞENİN LÜTFEN'

Otuz yıldır bağlama çalan Metin Yeşilçimen, çalışmayı duyduğu anda, diğer arkadaşları gibi, hiçbir karşılık beklemeden kabul ettiğini söyledi. Yeşilçimen, "Bunu da zannediyorum ki, herkes beğenir. Beğenmek zorunda. Beğensin lütfen" dedi. Grubun en renkli isimlerinden davulcu Ekrem Şayhan, 15 yıldır Muratpaşa Belediyesi'nde çalışıyor. Bıyığını titretmesiyle nam salan Şayhan, "Arkadaşlar güzel arkadaşlar. Hepsi de iyi müzisyenler. Beraber bir şeyler yapmaya çalıştık" dedi. Adem Yaşar ise eline kemanı ilk 4 yaşındayken aldığını anlatırken "Baba mesleğimiz, ata mesleğimiz" dedi. Yaşar, müzisyenlikle birlikte Aydın Kanza Parkı'nın temizliğinden de sorumlu.

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Muratpaşa Temizlik İşleri müzik grubu gecenin yıldızı oldu - Son Dakika
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