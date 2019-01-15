Son Dakika Haberleri: Antalya Naylon Yakıp Kedinin Gözlerine Damlattılar

Antalya Naylon Yakıp Kedinin Gözlerine Damlattılar

1 saat önce

Naylon yakıp kedinin gözlerine damlattılarAntalya'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce mezarlıkta kedinin gözlerine ve ağzına yakılan naylon damlatıldı.

Antalya Naylon Yakıp Kedinin Gözlerine Damlattılar, System.String[]
Naylon yakıp kedinin gözlerine damlattılar

Antalya'da, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce mezarlıkta kedinin gözlerine ve ağzına yakılan naylon damlatıldı. Ağır yaralanan kedi tedaviye alındı.

Kent merkezindeki Andızlı Mezarlığı'nda gezinen kedinin bakımını, çevre esnafı üstlendi. Esnaf, iki gündür kediyi göremeyince mezarlıkta hayvanı aramaya çıktı. Esnaf kısa süreli aramanın ardından kediyi, gözleri, ağzı ve vücudunun çeşitli yerleri yakılmış halde buldu. Kedi için esnaf Büyükşehir Belediyesine haber verdi. Gelen ekipler tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürülen kedide ağır derece yanık tespit edildi. Burada tedaviye alınan kedi için hayvanseverler de harekete geçti.

Antalya Candostları Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kedinin durumunun ağır olduğunu belirterek, enfeksiyon kapmaması için özel kliniğe götürmek üzere barınağa başvurduklarını söyledi. Arife Yanık, kediyi, iyileşmesinin ardından sahiplendirmeye çalışacaklarını anlattı, hayvana bu işkenceyi yapanların yakalanması için çağrıda bulundu. Arife Yanık, Naylon yakılıp ondan sonra kedinin gözleri ve ağzı başta olmak üzer vücuduna damlatılmış. Tam anlamıyla işkence yapılmış dedi.

Mezarlıklardaki güvenliğinin artırılmasını isteyen Arife Yanık, Mezarlıklarda güvenlik kameraları bulundurulsa kimse böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Belediyemizi bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyoruz diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:01 Kaynak: DHA

Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kan Donduran İşkence! Naylon Eritilip Kedinin Gözlerine Damlatıldı İstikbal Mobilya Kayserispor'da Kana Bıyık Şoku

Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 18:28:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Naylon Yakıp Kedinin Gözlerine Damlattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]