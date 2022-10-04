Akseki'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Akseki'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

04.10.2022 14:18

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu bir kişi yaralandı.

Emin Ö. idaresindeki 06 HRN 62 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat kara yolu Geriş Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü Emin Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekibince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akseki'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Akseki'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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