Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

25.09.2022 15:32
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda A.Y. ile bu kişiden uyuşturucu aldığı öne sürülen B.K. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında 250 gram kubar esrar ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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