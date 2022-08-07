AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02'de bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 31.89 kilometre olarak kaydedildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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