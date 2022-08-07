Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Kaş ilçesi açıklarında saat 11.02'de bir deprem meydana geldi. 4.1 büyüklüğündeki depremin derinliği 31.89 kilometre olarak kaydedildi. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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