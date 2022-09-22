Beykonak Mahallesi'nde su deposunun yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kumluca'da orman yangını çıktı (2) - Son Dakika

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