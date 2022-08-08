İki otomobil çarpıştı: 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
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İki otomobil çarpıştı: 4 çocuk yaralandı

08.08.2022 10:43
İki otomobil çarpıştı: 4 çocuk yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşları 5 ile 15 arasında değişen 4 çocuk yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşları 5 ile 15 arasında değişen 4 çocuk yaralandı. Kazaya neden olduğu iddia edilen araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Karacalar Mahallesi istikametinden D-400 karayolu istikametine gitmekte olan Elvan G.'nin kullandığı 34 EN 4652 plakalı araç ile karşı istikametten gelen Tevfik A.'nın kullandığı 06 CCP 549 plakalı otomobilin Topuzlar Mevkiinde çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada Elvan G.'nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan ve yaşlar 5 ile 15 arasında değişen Edanur G., Mustafa G., İlayda G. ve Emre Y. Güvercin isimli çocuklar yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki otomobil çarpıştı: 4 çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki otomobil çarpıştı: 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
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