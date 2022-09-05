Karşısına işyeri açan arkadaşını konuşmaya götürüp silahla öldürdü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde butik işleten 2 kişi arasında çıkan tartışmada silahla ağır yaralanan bir kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarmaya teslim olan katil zanlısı jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat adliyesine çıkarıldı.

Olay Kumköy Turizm Çarşısında yaşandı. İddiaya göre yakın zamana kadar çok samimi arkadaş oldukları öğrenilen Mustafa Köse ve Mehmet Turan Yıldızhan'ın araları, Mustafa Köse'nin geçtiğimiz yıl Mehmet Turan Yıldızhan'ın butiğinin karşısında aynı cadde üzerinde bulunan butiği devir alıp işletmeye başlamalarının ardından açıldı. Olay günü, karşılıklı butiklerde aynı ürünlerin kaldırımda sergilenmesi üzerine 2 esnaf arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Mehmet Turan Yıldızhan, Mustafa Köse'yi konuşma bahanesiyle işyerinin 150-200 metre uzağına oteller arasındaki sahile inen yola doğru götürdü. Sık kullanılmayan yolda, yanındaki ruhsatsız silahı çıkaran Mehmet Turan Yıldızhan, Mustafa Köse'ye üst üste ateş etti. Mustafa Köse bulunduğu yere yığılırken, yakında bulunan otelin güvenliğine gelen Mehmet Turan Yıldızhan, arkadaşını vurduğunu, ambulans ve jandarma çağırmalarını istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı müdahalenin ardından Mustafa Köse'yi Side'de bulunan özel hastaneye kaldırırken. Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Mehmet Turan Yıldızhan, otelin güvenlik görevlileri tarafından çağrılan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerine olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Şüpheli Mehmet Turan Yıldızhan Kumköy Jandarma Karakolundaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine sevk edildi.

1 yıl öncesine kadar samimi arkadaşlardı

Manavgat'a İstanbul'dan gelerek Kumköy Turizm Bölgesinde butik işleten Mustafa Köse ve aynı bölgede butik işletmeciliği yapan Mehmet Turan Yıldızhan'ın çok samimi 2 arkadaş oldukları, ailecek görüştükleri, Mustafa Köse'nin 1 yıl önce işlettiği butiği kapatarak Mehmet Turan Yıldızhan'ın butiğinin bulunduğu Kumköy Turizm Caddesi 280 sokakta Yıldızhan'ın butiğinin tam karşısındaki butiği devir alıp işletmeye başlamasıyla aralarının açıldığı bildirildi. - ANTALYA