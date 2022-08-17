Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu - Son Dakika
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Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu

17.08.2022 15:44

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde yaşanan olayda, otelin güvenlik müdürü Murat Uymaz, 2 ay önce işten çıkarılan eski personeli tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olaya göre güvenlik müdürü Murat Uymaz ile 2 ay önce işten çıkarılan ve başka bir otelde güvenlik personeli olarak çalışan Mesut Bilen arasında, otel girişindeki güvenlik kulübesi önünde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Bilen, yanında getirdiği tabancayla 2 el ateş ederek, Uymaz'ı başından ve kolundan yaraladı.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Otelin güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Murat Uymaz, ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Uymaz, buradaki müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Uymaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan Mesut Bilen'in emniyetteki işlemleri ise sürüyor. İkili arasındaki tartışmanın, Mesut Bilen'in kız arkadaşının fotoğraflarının Uymaz tarafından sosyal medyada paylaşılmasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

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Kaynak: DHA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otel müdürü, 2 ay önce işten çıkardığı personeli tarafından silahla vuruldu - Son Dakika
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