Antalya'nın yüksek lisanslı kadın taksi şoförü - Son Dakika
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Antalya'nın yüksek lisanslı kadın taksi şoförü

08.03.2022 22:52

Antalya'nın yüksek lisanslı kadın taksi şoförü Kübra Kaya: " Hayalim akademisyen olmaktı " Antalya'da taksicilik yapan 27 yaşındaki taksi şoförü Kübra Kaya, "Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı.

Antalya'nın yüksek lisanslı kadın taksi şoförü

Kübra Kaya: " Hayalim akademisyen olmaktı "

ANTALYA - Antalya'da taksicilik yapan 27 yaşındaki taksi şoförü Kübra Kaya, "Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Tabii şu an tekrardan devam ediyorum çalışmalara ama birazcık daha zor gibi" dedi.

"Yan yana günlerimiz olsun"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı ve yaz aylarında milyonlarca turistin Antalya'ya ilk tanıştığı havalimanında taksi esnafını ziyaret etti. Taksi esnafıyla kahvaltı yapan Başkan Uysal, Antalya Havalimanı'nda çalışan taksicilerin kentin tanıtımında büyük önemi olduğunu söyledi. "Gelen misafirlerimiz ilk intibaı sizden alıyor" diyen Başkan Uysal, "Yaptığınız iş o kadar önemli ki o yüzden sizlere ayrı bir bakış açımız var. Zaten taksici esnafımızla çok iç içeyiz. Kanunları el verdiği çerçevede maksimum ne yapabiliriz, hep onu düşüne geldik. Daha nice böyle güzel baharlarda, güzel, omuz omuza, yan yana günlerimiz olsun" diye konuştu.

Başkan Uysal, ziyaret ettiği taksi durağında 27 yaşında taksicilik yapan Kübra Kaya ile tanıştı. Üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi okuduğunu üstüne yüksek lisans yaptığını anlatan Kaya, bir ara dil öğrenmek için İngiltere'ye gittiğini de söyledi. Fakat Covid-19 pandemi nedeniyle iş bulamayan Kaya, hal böyle olunca o da baba mesleği olan taksicilik yapmaya başladığını anlattı.

"Hayalim akademisyen olmaktı"

Hayalinin akademisyen olmak olduğunu söyleyen kadın taksi şoförü Kübra Kaya, "Hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Tabii şu an tekrardan devam ediyorum çalışmalara ama birazcık daha zor gibi. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum ama olmazsa da bu şekilde babama yardım ederek geçiniyorum" şeklinde konuştu.

Antalya'nın yüksek lisanslı kadın taksi şoförü
Antalya'nın yüksek lisanslı kadın taksi şoförü
Antalya'nın yüksek lisanslı kadın taksi şoförü

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Ümit Uysal, Antalya, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın yüksek lisanslı kadın taksi şoförü - Son Dakika


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