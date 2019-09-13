Antalya okullar açıldı, sahildeki obalar toplandı

Okullar açıldı, sahildeki obalar toplandı

Antalya'da dünyaca ünlü beş yıldızlı otellerin hemen yanı başında denize sıfır kurulan obalar, okulların açılmasıyla birlikte bir bir taşınıyor.

Aksu, Serik, Manavgat ilçelerinde yaşayan vatandaşların yaz başında Kumköy Sahili'ne kurduğu obalar, tek tek sökülüyor. Vatandaşlar, yaz tatilini geçirdikleri obaları traktörlere yükleyerek taşıyor. Kimisi obasını en küçük parçasına kadar sökerek köyüne götürüyor. Kamyonet ve traktörlerin yardımıyla taşınan obalar, 2020 sezonunda okulların kapanmasıyla tekrar kurulacak.

'GELECEK YIL YİNE BURADAYIM'

50 yılı aşkın süre aynı bölgeye obasını kurduğunu anlatan Durali Karakaya, torunlarını ve çocuklarını evlerine gönderdiğini söyledi. Komşularının obalarını söktüğünü ve köylerine geri döndüğünü anlatan Karakaya, Ben ve eşim burada kalacağız. Ekimin ilk haftası obamı sökeceğim. Obamı oluşturan tahta ve kazıklar, bir sonraki yaza kadar evimin yanındaki depoda duracak. Mayıs ayında tekrar gelip kuracağım dedi. Oba bölgesinde kilitli, kapalı kapı olmadığını sözlerine ekleyen Karakaya, Buradaki herkes komşudur. Son güne kadar herkesin kapısı açıktır. Burada güzellik vardır. Komşuluk, arkadaşlık vardır diye konuştu.

'HUZUR BULUYORUM'

Obasını toplayıp aracının arkasına yükleyen Serikli Ali Gök ise içinde burukluk olduğunu söyledi. İki aydır obada yaşadığını anlatan Gök, Obamızı söktük evimize geri dönüyoruz. Yazları burada olmak bana huzur veriyor. Okullar açıldığı için tatilimiz de bitti. Gelecek yaz yine geleceğim dedi.

'İÇİMDE BURUKLUK VAR'

Seracılık yapan bir diğer oba sakini Lütfü Karakaya, köye dönüp işinin başına geçme zamanının geldiğini anlattı. Karneler dağıtılır dağıtılmaz yine buraya geleceğini aktaran Karakaya, güzellikleri geride bırakmadın burukluğunu yaşadığını söyledi.

Okullar Açıldı Obalar Toplandı