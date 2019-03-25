Son Dakika Haberleri: Antalya Restoranda Yangın Paniği

Antalya Restoranda Yangın Paniği

25 dakika önce

Restoranda yangın paniğiANTALYA'da tarihi Kaleiçi Çarşı'sındaki iki katlı restoranın bacasında başlayarak alt katlara sıçrayan yangın paniğe neden oldu.

Restoranda yangın paniği

ANTALYA'da tarihi Kaleiçi Çarşı'sındaki iki katlı restoranın bacasında başlayarak alt katlara sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki esnafın çatıya tırmanarak hortumla su tuttuğu, söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiyenin ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki tarihi Kaleiçi Çarşısı'ndaki iki katlı restoranın bacasında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın terasındaki çatı izolasyonun alev almasıyla yangın kısa sürede yayıldı. Restoran çalışanları ve çevredeki esnaf hortumla su tutup, söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Dumanın restoranı sarmasıyla müşteriler panikle dışarı çıktı.

Bacadan alt katlardaki bazı bölümlere de yayılan yangına, haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:13 Kaynak: DHA

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