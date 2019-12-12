Antalya serik'te dere taştı villaları su bastı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya serik'te dere taştı villaları su bastı - Son Dakika

Antalya serik'te dere taştı villaları su bastı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye ve Belek mahallelerinde dün saat 18.00'de başlayan sağanak, sabaha kadar etkisini sürdürürken, bölgedeki bazı sitelerde evlerin zemin katlarını su bastı.

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye ve Belek mahallelerinde dün saat 18.00'de başlayan sağanak, sabaha kadar etkisini sürdürürken, bölgedeki bazı sitelerde evlerin zemin katlarını su bastı. Evlerde oturan vatandaşlar Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak, yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sitelerin bahçelerine kurdukları su motorlarıyla tahliye çalışmalarına başladı. Su basan evlerde bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kadriye Mahallesi'nde oturduğu villayı su basan Soner Sungur, Meteorolojinin uyarısı üzerine bazı eşyalarımızı üst kata çıkardık. Her yıl aşırı yağmurlarda sitemizi sular basıyor dedi.

Antalya serik'te dere taştı villaları su bastı

Antalya, Belek, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:49 Kaynak: DHA
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