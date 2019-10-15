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Antalya sonbahara direniyor

1 saat önce

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, deniz keyfi yaşadı.

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Antalya'da yerli ve yabancı turistler, deniz keyfi yaşadı.

Her yıl milyonlanca turistin ziyaret ettiği Antalya'da hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 26 derece ölçüldü. Yerli ve yabancı turistler, Lara ve Konyaaltı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakan tatilciler, plajlarda güneşlendi, şemsiyelerle güneşten korunmaya çalıştı. Bazı aileler çocuklarıyla kumsalda oynadı, bazıları da palmiye ağaçları arasında yürüyüş gerçekleştirdi.

Tatilcilerden Yelda Ayrancı da İstanbul'dan geldiğini, ekim ayında denize girmenin daha keyifli olduğunu belirtti.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Kaya, yaptığı açıklamada, bir süredir bölgede sıcak havanın etkili olduğunu söyledi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-7 derece üzerinde seyrettiğini aktaran Kaya, "Bu geceden itibaren bölgemiz gök gürültülü yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Hava sıcaklığı mevsim normallerine inecek." dedi.

Şemsi Tebrizi, Konyaaltı, Akdeniz, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:16 Kaynak: AA
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