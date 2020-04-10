ANTALYA Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor - Son Dakika

ANTALYA Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor

6 saat önce

Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyorKORONAVİRÜS salgınından korunmak için vatandaşlar eldiven ve maske takarken, aynı hassasiyeti çevreyi temiz tutma konusunda göstermiyor.

Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor

KORONAVİRÜS salgınından korunmak için vatandaşlar eldiven ve maske takarken, aynı hassasiyeti çevreyi temiz tutma konusunda göstermiyor. Sıkı tedbirlere rağmen bazı vatandaşların kullandıkları eldiven, maske, ıslak mendilleri yerlere atması, hastalık bulaştırma riski nedeniyle tehlike yaratıyor. Kimyasal atık olarak görüldüğü için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınan eldivenlerin sokaklara atılması vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

Dünyada on binlerce kişinin ölümüne neden koronavirüs salgını nedeniyle bütün ülkeler aldıkları önlemlerle hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyor. Türkiye'de de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart'tan sonra tedbirler sıklaştırıldı, maske ve eldiven kullanımı neredeyse her yerde zorunlu hale getirildi. 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmaları da yasaklandı. Alanya'da tüm kamu kurumları, ilçede salgının en alt seviyede atlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, her gün ilçenin dört bir yanını dezenfekte ederek salgının yayılmasını önlemeye çalışıyor. Banka ATM'leri, parklar, kamu kurumları, özel halk otobüsleri ve eczaneler dezenfekte ediliyor.

SOKAKLARDA KULLANILMIŞ ELDİVENLER

Sıkı tedbirlere rağmen bazı vatandaşların kullandıkları eldiven, maske, ıslak mendilleri yerlere atması, hastalık bulaştırma riski nedeniyle tehlike yaratıyor. Kimyasal atık olarak görüldüğü için Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından alınan eldivenlerin sokaklara atılması vatandaşların da tepkisine neden oldu. Sokaklara eldiven ve maske atılmasının büyük risk oluşturduğunu ve kendilerini çok rahatsız ettiğini söyleyen Ahmet Sağlam, "Yerlere eldiven atılması çok kötü. Bu şekilde kendimizi koruyamayız. Sorumsuz vatandaşlarımız var, lütfen bunlara biraz dikkat edelim. Bu salgın sürecinde herkes üzerine düşeni yapmalı. Lütfen mümkün olduğunca hijyenimize, temizliğimize dikkat edelim. Eldivenleri de yere atmayalım" dedi.

GELİŞİGÜZEL ATILMAMALI

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, "Alanya Belediyesi olarak koronavirüs eylem planı dahilinde şehirde, hizmet alanlarımızın hepsinde, kamu kurumlarında, belediye otobüslerinde, duraklarda, ATM'lerde, eczanelerde ve pek çok alanda dezenfeksiyon çalışmaları yaptık. Aynı zamanda pazar yerleri ve market girişlerinde maske dağıtımı yapıyoruz. Özellikle çevrenin korunması ve halk sağlığının korunması adına kullanılan maske ve eldivenlerin sokaklara gelişi güzel atılmamasını halkımızdan rica ediyoruz" diye konuştu

ANTALYA Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:14 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti
İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Cinsel içerikli film yıldızı, ''Korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacağım'' dedi Cinsel içerikli film yıldızı, ''Korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacağım'' dedi         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu         
13:55
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı         
13:51
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya         
13:38
En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek         
13:32
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu         
13:31
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı         
13:29
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı         
13:25
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor         
13:15
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı         
13:04
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim         
13:03
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı         
12:46
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti         
12:34
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı         
12:24
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil         
12:20
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu         
12:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 15:50:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Tehlike sokakta: Maske ve eldivenler bilinçsizce atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]