Antalya Toptancı Hali'nde koronavirüs tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Türkiye'nin her bölgesine yaş sebze meyve gönderilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tedbirler artırıldı.

Belediye ekiplerince belirli aralıklarla dezenfekte edilen halin iki noktasına dijital ateş ölçerler yerleştirildi. Maskesiz girişlerin yasak olduğu hale, ilçelerden yaş sebze meyve getiren tır ve kamyon şoförlerinin ateş ölçümü gerçekleştiriliyor.

Üretici ve komisyoncuların ihtiyacının karşılanması için halde belediye ekiplerince 10 bin maske dağıtımı yapıldı. Sık sık maske ve eldivenlerin değiştirildiği toptancı halinde, paketlemede yeni kasalar kullanılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, vatandaşın sağlığı için en önemli yerlerden birinin toptancı hali olduğuna belirterek, "Esnafın, müstahsilin sağlıklı şekilde mallarını satması ve pazarlaması, halkın istifadesine sunması için gerekli çalışmaları yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz ise halde her türlü tedbirin alındığını bildirdi.