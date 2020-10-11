Antalya Valisi Ersin Yazıcı : "Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti" - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı : "Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti"

11.10.2020 14:33
Antalya Valisi Ersin Yazıcı :

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki hasta sayısına ilişkin "Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki hasta sayısına ilişkin "Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti." dedi.

Vali Ersin Yazıcı, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra portakalıyla ünlü Finike İlçesini ziyaret etti. Temaslarına ilk olarak Finike Kaymakamlığını ziyaret ederek başlayan Vali Yazıcı'yı, Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve kurum müdürleri karşıladı.

Kaymakamlık ziyaretinde kurum müdürleriyle yapılan toplantıda ilçenin eğitim alt yapısı, ekonomik yapısı, tarım, turizm ve sağlık konularıyla pandemi sürecinde alınan tedbirler hakkında bilgi alan Vali Yazıcı, " Bu büyük millete hizmet etmek onur ve şereftir. Bu bilinçle hizmetin en iyisini vermeye çalışmalıyız. Nasıl hizmet görmek istiyorsak aynı titizlik ve kalitede hizmet sunmalıyız. Yaptığımız hizmetlerin geri dönütünü alıp öz değerlendirme yapmalısınız. "dedi.

"Allah'a şükür hasta sayısı azaldı"

Pandemiyle mücadeleye de değinen Vali Yazıcı; "Bizler devletin temsilcileri olarak maske- mesafe-hijyen kurallarına örnek olacak tutum sergilemeliyiz. Halka örnek olacak şekilde kurallara uymalıyız. Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti. Sağlıklı günlere birlikte verdiğimiz mücadeleyle kavuşacağız." ifadelerinde bulundu.

Toplantının ardından Vali Yazıcı, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi'yi ziyaret edip, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alıp sohbet etti.

Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ve beraberindeki heyet ile Finike esnafını ziyaret eden Vali Yazıcı, esnafa hayırlı işler bol kazançlar dileyerek önümüzdeki önemli süreçte Maske - Mesafe - Hijyen kurallarına uyulmasına dikkat çekti.

Yapımında sona gelinen Selçuklu ve Osmanlı Mimarisi ile inşa edilen Finike Eroğlu Camisi ve bölgenin kültürel dokusu için önemli olan, restorasyon çalışmaları devam eden "Eski Finike Evlerinde" incelemelerde bulundu.

İdlib Şehidinin ailesine ziyaret

Vali Yazıcı, İdlib'teki saldırı sonucu şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine baş sağlığı dileyen Yazıcı, baba Salih Korkmaz ile sohbet edip hatırlarını sordu. Her türlü sıkıntılarında yanlarında olacaklarını ifade etti.

"Likya Medeniyetinin en önemli şehirlerinden"

Likya medeniyetinin önemli şehirlerinden olan ve başkentliğini yapmış Limyra Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Vali Yazıcı, yetkililerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Şehrin muazzam bir tarihi barındırdığını söyleyen Vali Yazıcı, "Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliğini çok iyi temsil eden Limyra Antik Kenti, bölge turizmi açısından çok önemli bir yer. Demokrasinin doğduğu Likya medeniyetinin de başkenti olma özelliğiyle birçok medeniyete ilham vermiş bir kent. Bugün buraya hem bölgedeki çalışmaları yerinde görüp incelemek hem de Likya Medeniyetinin en büyük şehirlerinden olan Limyra Antik Kentini yakından görmeye geldik. Antalya'mız gerçekten tarihi yapıları ve doğal güzellikleri içinde bulunduran muazzam bir şehir. Bugün Likya Bölgesi hala keşfedilmeyi bekleyen gizemli tarihsel dokusuyla, tüm dünyadan birçok insanın ilgisini çekmektedir. Bu tür tarihi yapılarımızı koruyup tanıtmak ve bilinirliğini arttırmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Turizmde tarihimizi, kültürümüzü ve coğrafyamızı değere dönüştürmeliyiz"

Antalya'da turizmin çoğunlukla sahile sıkıştığını dile getiren Vali Yazıcı, "Antalya'mız sadece deniz, kum, güneşiyle değil tarihi-kültürel yapıları ve kültürüyle de turistik değer taşımaktadır. Tarihi kültürel varlıklarımızı ve coğrafyamızı turizmde değere dönüştürmeliyiz. Turizmi sahilden doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerimize doğru yayarak genişletmeliyiz. Böylelikle turizmi 12 aya çıkarabiliriz." dedi. - ANTALYA

Antalya Valisi Ersin Yazıcı : Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı : Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı : Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı : Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı : Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı : Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı : Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı : Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı : Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti
Antalya Valisi Ersin Yazıcı : Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Ersin Yazıcı : 'Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eylül ayında savunma ve havacılık sanayisinde en fazla ihracat Azerbaycan'a yapıldı Tarım kooperatifinde çalışan 11 kişi, zimmetine 2 milyon 500 bin TL'yi geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Diyarbakır'da yediemin otoparklarında bulunan araçlar çürüyor Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Polisin hırsızlık ihbarı için gittiği depo sahte içki imalathanesi çıktı İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş
Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış Her şey bir anda oldu! Ermenistan, Gence'deki sivillere füzeyle böyle saldırmış         
13:51
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada         
11:46
6 gün önce kaybolan kocasını arıyor: Oğlumun haberi yok, denizde kum tanesi arıyoruz 6 gün önce kaybolan kocasını arıyor: Oğlumun haberi yok, denizde kum tanesi arıyoruz         
10:40
Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi Hatay'daki yangınla ilgili görgü tanığından tüyler ürperten sözler: İki genç 'Gel gel, burada şenlik var' dedi         
09:54
İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta İngilizlerin topla yıkamadığı 700 yaşındaki tek kollu çam ağacı hâlâ ayakta         
09:20
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu         
22:03
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali yıldızlar geçidine sahne oldu! 'Kırmızı halı' şıklığı yaşandı         
20:09
3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmen için 60 yıl hapis cezası isteniyor         
16:43
İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu         
15:37
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek         
15:08
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor Sokak ortasında dilenirken görüntülenen eski NBA oyuncusu Delonte West yeniden doğuyor         
13:42
Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı Özgü Namal'ın vefat eden eşinin cansız bedenini bulduğu ortaya çıktı         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 14:43:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Valisi Ersin Yazıcı : "Allah'a şükür Antalya'daki hasta sayısı düşüşe geçti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei