Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Oruç Reis gemisini ziyaret etti - Son Dakika

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bakım ve ikmal için limana demirleyen Oruç Reis sismik araştırma gemisini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Yazıcı'nın, Doğu Akdeniz'de sismik arama faaliyetleri yürüten, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne kayıtlı Oruç Reis gemisini gezdiği belirtildi.

Yazıcı'nın, 87 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki sismik araştırma gemisi Oruç Reis'i ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.