Antalya Valisi Yazıcı, Aksu'da Kovid-19 denetimlerine katıldı Açıklaması - Son Dakika

Antalya Valisi Yazıcı, Aksu'da Kovid-19 denetimlerine katıldı Açıklaması

09.10.2020 14:45
Antalya Valisi Yazıcı, Aksu'da Kovid-19 denetimlerine katıldı Açıklaması, System.String[]

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sayesinde Antalya'daki vaka sayısının düşmeye başladığını bildirdi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sayesinde Antalya'daki vaka sayısının düşmeye başladığını bildirdi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yazıcı, Kovid-19 nedeniyle Aksu ilçesindeki denetimlere katıldı.

Vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulunan Yazıcı, "Vatandaşımız tedbirlere sıkı şekilde uyarak örnek teşkil etmekte. Şükürler olsun tedbirlerle vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Önümüzdeki bu önemli süreci sizlerin de desteğiyle iyi bir şekilde yöneterek güzel günlere en kısa sürede kavuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Denetimlerin ardından Aksu Kaymakamlığını ziyaret eden Yazıcı, ilçenin eğitim alt yapısı, sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı, tarım, turizm, sağlık ile salgın sürecinde alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

Salgın sürecinde devlet kurumlarına çok iş düştüğünü aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede birlikte başarıya ulaşabiliriz. Kurum yöneticileri ve çalışanları olarak örnek teşkil etmeli, maske, mesafe ve temizlik kurallarını eksiksiz uymalıyız. Devletin itibarını sarsacak her türlü tavır ve davranıştan kaçınmalıyız. Asli görevimizin vatandaşa en iyi hizmeti vermek olduğunu unutmayalım."

"Kurşunlu Şelalesi eşsiz güzelliğe sahip"

İlçedeki Kurşunlu Şelalesi'ni de gezen Yazıcı, şelalenin kentin en önemli doğal turistik noktalarından biri olduğunu belirtti.

Şelalenin eşsiz doğal peyzajıyla görenleri kendine hayran bıraktığını vurgulayan Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu denli eşsiz güzelliğe sahip tabiat parklarımızı turizm açısından daha verimli ve etkin değerlendirmeliyiz. Burada hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz için birçok etkinlik ve organizasyon mevcut. Turizmde son zamanlarda doğal, tarihi ve kültürel yapılar çok fazla ilgi görmeye başladı. Kurşunlu Şelalesi, turizme yeni alternatifler oluşturmamız, misafirlerimize yeni şeyler sunmamız açısından önemli bir yer."

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Aksu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Valisi Yazıcı, Aksu'da Kovid-19 denetimlerine katıldı Açıklaması - Son Dakika

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