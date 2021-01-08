Antalya'ya geliyorlar - Son Dakika

Antalya'ya geliyorlar

08.01.2021 07:39
Antalya'ya geliyorlar, System.String[]

Kariyerlerini "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" ve "Snatch" filmleriyle birlikte başlatan aktör Jason Statham ile yönetmen Guy Ritchie, casus gerilim filmi "Five Eyes"ta bir kez daha bir araya geliyor.

Kariyerlerini "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" ve "Snatch" filmleriyle birlikte başlatan aktör Jason Statham ile yönetmen Guy Ritchie, casus gerilim filmi "Five Eyes"ta bir kez daha bir araya geliyor. Filmin en büyük sürprizi, Türkiye'de çekilecek olması. Çekimler için Antalya Expo fuar alanında büyük bir platform kuruldu. Filme özel tasarlanan otobüslerle ocak ayı sonunda Türkiye'ye gelmeyi planlayan ekip, ayrıca Köprülü Kanyon, Kemer ve tarihi Kaleiçi'nde de çekim yapacak.

Aubrey Plaza'nın da rol alacağı "Five Eyes"ın hikayesine gelince... Bir MI6 ajanı (Jason Statham), yeni geliştirilen ölümcül bir silah teknolojisinin satışını izlemek ve durdurmak için küresel istihbarat ittifakı Five Eyes tarafından işe alınır. Ajan, milyarder silah tüccarının izini sürmek ve ona sızmak için tüm ustalığını kullanmak zorunda kalacaktır.

Jason Statham - Guy Ritchie

Aubrey Plaza

Kız arkadaşıyla birlikte annesine modellik yaptı

Son günlerin gözde markalarından Inlakesh, farkını ortaya koymaya devam ediyor. "Gücünün farkında" sloganıyla sunulan yeni koleksiyonu tasarımcı Ayşegül Sevinç'in şarkıcı oğlu Baran Bayraktar ve kız arkadaşı oyuncu Eylül Su Sapan tanıttı. Annesi için modellik yapan Baran Bayraktar, "İnanç gücün en iyi silahıdır" temasını fotoğraflara yansıtabilmek için Aborjinlerin hayatını okuduklarını belirtti.

Markanın yaratıcısı Ayşegül Sevinç ise "Kendine güvenen, inanan, sıra dışı, güçlü kadın ve erkek savaşçılara tarzlarını tamamlayabilecekleri ürünler sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Eylül Su Sapan

Göcek'te huzur buluyorlar

Çağla Bostancı, kızı Lal ile birlikte yine soluğu Göcek'te aldı! Covid tedbirleri nedeniyle aylar önce İstanbul'dan Göcek'e giden cemiyetin ünlü ismi, uzun süre ailesiyle birlikte teknede kalmıştı. Denizde huzur bulduğunu söyleyen Bostancı, okullarda yüz yüze yapılacak sınavların iptal edilmesiyle 15 yaşındaki kızını da alıp yeniden Göcek'e inmiş. Bir süre burada tatil yapacak olan anne-kız, İstanbul'a dönmek için acele etmiyor.

Lal Bostancı - Çağla Bostancı

Yeni yaşını ailesiyle kutladı

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Serap Sarı, yeni yaşını üç çocuğu ve eşiyle birlikte evinde kutladı. Evini çiçek bahçesine çeviren sevdiklerine sosyal medya üzerinden teşekkür eden Sarı, "Pandeminin belki de bize kazandırdığı en önemli şey 'birlik ve beraberliği' hatırlatması. Mesajlarıyla, telefonlarıyla, hikayeleriyle, çiçekleriyle günüme renk katan, kendini benim yanımda hissettiren güzel dostlarım, arkadaşlarım iyi ki varsınız" dedi.

Serap Sarı - Volkan Sarı

Antalya'ya geliyorlar

Jason Statham, Guy Ritchie, Antalya, Snatch, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Antalya'ya geliyorlar - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı "Böyle giderse yaza çıkamam" diyen Seren Serengil, beşinci kez evleniyor Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a büyük şok! 5 yıl hapisleri isteniyor Erol Bulut'un sözleri sorulan Çağdaş Atan, küplere bindi: Kendimi zor tutuyorum Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Bakan Koca, Bakan Koca, "Türkiye Berat Albayrak yüzünden aşı alamadı" iddialarını yalanladı         
00:57
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen aşıların ara sonuçları güvenli, onay sürecini başlattık         
00:02
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti Son Dakika! ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden: Kongre'yi basanlar protestocu değil teröristti         
22:02
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak         
17:12
Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı         
16:42
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Komşuların Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı         
09:14
Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 07:50:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'ya geliyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei