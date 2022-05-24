Antalya'ya şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Antalya'ya şehit ateşi düştü

24.05.2022 14:59
Antalya'ya şehit ateşi düştü

Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (28) şehit oldu.

PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (28) şehit oldu. Güler'in acı haberi, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde bugün 05.25'te teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Teğmen Güler'in acı haberi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.Şehit Piyade Teğmen Güler'in bekar olduğu, cenazesinin kente getirildikten sonra Uncalı Şehitliği'ne defnedileceği kaydedildi.


Antalya'ya şehit ateşi düştü
Antalya'ya şehit ateşi düştü
Antalya'ya şehit ateşi düştü
Antalya'ya şehit ateşi düştü
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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