Antalya'ya şehit ateşi düştü (3) - Son Dakika

Antalya'ya şehit ateşi düştü (3)
HENÜZ DÜĞÜN YAPMAMIŞLARSiirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, Antalya Havalimanı'na getirildi.
HENÜZ DÜĞÜN YAPMAMIŞLAR
Siirt'in Pervari ilçesinde şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, Antalya Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin birinci derece yakınları katıldı. Eskort eşliğinde havalimanından alınan şehit Özcan'ın naaşı, helallik için babaevine getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut cenaze aracıyla babaevi önünde şehidin babası, annesi ve kardeşi başta olmak üzere yakınları tarafından ağıtlarla karşılandı. Ailesi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin annesi Ayşe Özcan, "Celal'im böyle mi olacaktı? Ben senin düğününü yapacaktım. Seni böyle uğurlamak mı vardı?" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin babası, annesi, kardeşi tabuta dokunarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin erkek kardeşi lise öğrencisi Berke Özcan'ın (17), şehit ağabeyine ait tören kıyafeti ve tören kepini giydiği dikkati çekti. Yoğun kalabalık arasında helallik alınmasının ardından Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı, defnedilmek üzere Uncalı Şehitliği'ne uğurlandı.Şehit Celal Özcan ve kendisi gibi Jandarma Astsubay olan eşi Ayça Özcan'ın 6 ay önce nikah kıydıkları, henüz düğün yapamadıkları kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 06:34 Kaynak: DHA
Son Dakika Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?