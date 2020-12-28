Antalya'yı sağanak vurdu (4) - Son Dakika

Antalya'yı sağanak vurdu (4)

28.12.2020 21:10
Antalya'yı sağanak vurdu (4), System.String[]

DEMRE'DE SAĞANAK, SELE NEDEN OLDUDemre'de akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat yağan sağanak sele neden oldu.

DEMRE'DE SAĞANAK, SELE NEDEN OLDU

Demre'de akşam saatlerinde yaklaşık yarım saat yağan sağanak sele neden oldu. Saat 17.00 sıralarında başlayan yağmurla birlikte ilçe merkezinden gelen ve Demre Sanayi Sitesi'nin yanından geçen kanal taştı. Sel suları nedeniyle Demre Sanayi Sitesi'ndeki 105 iş yerinin tamamı, sanayi sitesindeki araçlar sular altında kaldı. Özellikle yedek parça, elektronik eşya satan iş yerlerindeki esnaf büyük zarar gördü. Esnaf mallarını kurtarmak için çalışırken, araçlar da suyun içinden çıkarıldı. Bazı araçlar ise su içinde bırakıldı. Şiddetli yağmur sonrası yağmur suyu kanallarının tıkanıp, taşması sonucu bazı sebze seralarını da su bastı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 200 dönüm serayı kısmi olarak su altında kaldı.

Sanayi sitesindeki bir esnaf, "Demre'mizdeki sanayimizin son durumu. Dağlardan akan aşırı sel sanayiyi bastı. Kanallar taştı. Sanayinin durumu bu. Demre Belediye Başkanı görsün bu durumu. Çözsün bir an önce bu durumu. Başka diyeceğimiz bir şey yok" dedi.

Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi Göl mevkisinde de dolu ile karışık yağan aşırı yağış sonrası bazı seralar suyla doldu.

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya),


Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)
Antalya'yı sağanak vurdu (4)

Antalya, Demre, Esnaf, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'yı sağanak vurdu (4) - Son Dakika


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