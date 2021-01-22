Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi - Son Dakika

Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi

22.01.2021 11:24

Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi Antalya haline 1- 1.5 TL arasında satılan domatesin, İstanbul gibi büyük şehirlerde yüksek fiyata satılmasına tepki gösterdi Çiftçiler ürettikleri domatesin, bu kadar büyük farkla satılmasına isyan etti Antalyalı domates üreticilerinin, 1 ile 1.

Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi

Antalya haline 1- 1.5 TL arasında satılan domatesin, İstanbul gibi büyük şehirlerde yüksek fiyata satılmasına tepki gösterdi

Çiftçiler ürettikleri domatesin, bu kadar büyük farkla satılmasına isyan etti

ANTALYA - Antalyalı domates üreticilerinin, 1 ile 1.5 TL arasında hale bıraktıkları ürünlerinin büyükşehirlerde yüksek fiyatlarla satılmasına tepkisi sürüyor. Üreticiler, aradaki farka kendilerinin bile inanmadığını söyledi.

Türkiye'nin en önemli örtü altı üretim üssü Antalya'nın Aksu ilçesinde domates üreticisi düşük fiyatlardan dert yandı. Kışın en zor şartlarında domatesleri sofralara hazır hale getiren çiftçiler, Antalya'da haline kilosunu 1-1.5 TL arasındaki fiyatlarla bırakıyor. Çiftçiler, ürettikleri domatesin büyük şehirlerde ve zincir marketlerde yüksek fiyatlara satılmasına tepki gösterdi.

20 dönüm alanda domates üretimi yapan Ali Celviş, düşük fiyatlardan dolayı bir süredir domatesleri toplamadıklarının altını çizdi.

Domatesi şu an hale 1 ile 1.5 TL arasında sattıklarını dile getiren Celviş, " İstanbul'da 4-5 TL. Bunu anlamış değiliz. Kimse dışarıda yokken biz seradayız. Büyük marketlerde, büyük şehirlerdeki yüksek fiyatları anlamış değiliz. Bu işte bir yanlışlık var. Bizden alıyorlar 4-5 TL'ye domates satıyorlar. Kendi malımın halde 1,1.5 TL'ye satarken, benden alan kişinin markette yüksek fiyata sattığını görüyorum. Bizler bir yıl boyunca ailecek emek veriyoruz. Pandemi döneminde bile biz ürettik."diye konuştu.

"Böyle bir şey olmaz

İhracatın da önünün açılmasını isteyen Celviş, " Satamadık şuan beklemedeyiz. Bu fiyatlar bizi kurtarmaz, maliyet ortada. Domates üreticisinin durumu şuan kötü. Bir hafta 10 gün daha bekletebiliriz. 1 yıllık emeğimiz boşa gidecek. Aracımı kim kazanıyor bilmiyorum. Arada çok fark var. Üretmemiş olsam inanmazdım. Böyle bir şey olamaz."dedi.

Gülhan Alkan, eylül ayından itibaren domates serasının içinde olduklarını belirterek," Ama şuan domatesi satamıyoruz. Bu maliyetlerle elimize bir şey kalmıyor. Akşam haberlerde görüyoruz İstanbul'da domates 14 TL. Ama biz 2 TL'ye satamıyoruz. Aracılar mı yiyor kim yiyor biliyoruz. Bizim yemediğimiz kesin. 4 gündür don nöbeti tutuyoruz. Evimizi görmez olduk." ifadelerine yer verdi.

"Fark nerede"

Domates üreticisi Hanife Erdoğan, " Yetiştirdik bekliyoruz. Aradaki fark azalırsa bizde maliyetimizi kurtarabiliriz. Rafları görüyoruz, öyle bir dünya burada yok. O fark nerede bulsunlar." dedi.

"Hamallığını yapıyoruz"

8 dönüm alanda domates üretimi yapan Mehmet Alkan, " Ürettiğimiz domates burada halde 1 ile 1.5 TL arasında alıcı buluyor, buda maliyetinin altı demek. İstanbul'da halde 6-7 TL. Hiç bir şekilde maliyetimizi karşılamıyor. Bu şartlar altında kazanmıyoruz. Burada bir dengesizlik var. Aracımı var ne oluyor. Biz üretiyoruz, hamallığını yapıyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Aradaki aracılar yiyor. Biz maliyetinin altında üretiyoruz. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz." dedi.

Büyükşehirlerde ve marketlerdeki yüksek fiyatlardan yakınan Alkan, " Orda yüksek biz ise ucuza satıyoruz. Bizim en aşağı 3.5, 4 TL'nin altında domates satmamız gerekiyor. Oradaki fiyatlara inanamıyoruz. Geçen gün haberlerde izledik markette domates 14 TL. Orada nasıl bu fiyat oluyor anlamış değiliz."diye konuştu.

Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi
Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi
Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi
Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi

Türk Lirası, İstanbul, Antalya, Domates, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum Rıdvan Dilmen Fatih Terim'e transfer eleştirisi: Sergen hoca ne yapsın ağabey? Haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımını öngören yasal düzenleme Google'ı kızdırdı: Avustralya'ya hizmet vermeyi kesebiliriz Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Yerde bulduğu kaya parçası sayesinde 2 milyonluk servete kondu Gasp için gittikleri iş yerinde başarılı olamayınca esnafı 5 yerinden bıçakladılar
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yerlerini açıkladı         
11:25
Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış Görevi bitti ama hakkındaki iddialar devam ediyor: Trump çifti Beyaz Saray'da yatak odalarını ayırmış         
11:07
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Newport County kalecisi Tom King'in attığı gol, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi         
10:47
8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı 8 bin depreme neden olan Kırkağaç fay hattı üstündeki bölge yerleşime kapandı         
10:20
Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu Köy sakinleri insan boyunu aşan kardan dolayı evlerine hapsoldu         
10:07
Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı Ölü sanılan bebek hareket etmeye başladı, doktor hatası ortaya çıkmasın diye günahsız canı morga yolladı         
09:41
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önünü kestikleri otobüsün camını kırıp şoförü ve oğlunu darp ettiler         
09:30
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Sizi, Cumhurbaşkanı olarak da görmeyi isteriz" diyen vatandaşa yanıt         
09:11
Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi Bahar Candan, ablası Nihal Candan ile dudak dudağa poz verdi         
09:08
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti Driftli evlilik teklifine ceza yağınca hayalleri suya düştü: Bütün düğün paramız gitti         
08:07
Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor Türk bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüs gözden beyne giden sinirlerde kalıcı hasara yol açıyor         
07:59
"Polisi ararsan yüzünde sigara söndürürüm" tehdidini affetmeyen Feyza Aktan, Özcan Deniz için uzaklaştırma kararı aldırdı         
07:37
Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü Marketten dönen çift kurşuna dizildi! Camdan bakan çocuk, anne ve babasının cansız bedenini gördü         
20:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 11:51:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyalı domates üreticilerden aracı tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei