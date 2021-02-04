Antalyalı kadınlar, turunçtan 20 farklı ürün elde etti - Son Dakika

Antalya'da, kentin parklarına, sokaklarına dikilen turunçları toplayan Antalya Kadın Girişimi Kooperatifi üyesi kadınlar, sabundan sirkeye, reçelden lokuma 20 farklı ürün yaptı.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5 yıl önce Ermenek Mahallesi'nde 12 dönüm alanda fidanlık kurarak turunç fidanı üretimine başlandı. En iyi tohuma ulaşmak için Antalya bölgesinde tarama çalışması gerçekleştirildi ve en sağlıklı turunç meyvelerinden alınan tohumlarla yetiştirilen fidanlar da parklara, sokaklara, kaldırımlarda uygun yerlere dikildi.

Dikilen fidanlar bu yıl meyve vermeye başladı.

Bir yanda ilçe sakinleri Akdeniz'in geleneksel lezzetlerinden turunç reçeli yapmak için meyveleri toplarken diğer yandan Antalya Kadın Girişim Kooperatifi de belediyenin destekleriyle turunçtan farklı ürünler elde etmek için çalışmalara başladı.

Çalışmalarını Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezin'de sürdüren kooperatif üyesi kadınlar, acımsı tadı nedeniyle çiğ olarak tüketilmeyen turuncun kabuğundan posasına, her yerini değerlendirdi.

Birçok yöntem kullanarak reçelden turunç ekşisine ve sirkeye, lokumdan şekerlemeye, kolonyadan sabuna birçok ürün ortaya çıkartıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oldukça zahmetli olan turunç reçelini yapmak için Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde çalışmalarına devam eden kadınları ziyaret etti.

İlçede son 5 yıl içinde 21 bin turunç fidanı diktiklerini kaydeden Uysal, "Muratpaşa'da, kent dokusunun bir parçası olarak 30-35 bin civarında turunç ağacı var. 21 binini son 5 yılda diktik. Ama bu yıl turunç meyvesi sokaklarda görünür olmaya, dikkat çekmeye başladı. Bu yıldan itibaren her turunç ağacının meyvelerinin yarısı kooperatif için toplanacak. Onlar da bunu ürüne dönüştürecek. Komşularımız, '20 çeşit ürün mü olur' demesin. Kolonyası, reçeli, sirkesi, ekşisi, lokumu hepsi var." ifadelerini kullandı.