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SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı - Son Dakika

SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı

20.12.2021 16:43

SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladıANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor, altyapıdan yetişen 4 genç futbolcu ile sözleşme imzaladı.

SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı

ANTALYA, (DHA) - Fraport TAV Antalyaspor, altyapıdan yetişen 4 genç futbolcu ile sözleşme imzaladı. Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer'in de katıldığı imza töreninde Müslüm Yat, Emre Demir, Efecan Gülerce ve Mevlüt Emir Gürlek, kendilerini 5'er yıl kırmızı beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.

Antalyaspor Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde ilk konuşmayı Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Özer yaptı. Özer, kendisinin amatör kulüplerde 5 yıl, FTA Antalyaspor'da da 3'üncü dönem yöneticilik yaptığını ve altyapı ile direkt ilgilendiğini belirterek, "Futbolu seviyorum, daha önemlisi gençleri seviyorum. Yönetimimiz mevcut düzeni kurtarmaktan ziyade geleceği kurtarmanın peşinde. Bu nedenle altyapı çok önem arz ediyor. Buradaki oyuncularımız bizim için çok önemli. Durduğumuz yerde mevcut Euro kontratları nedeniyle para kaybediyoruz. Bizim değil, tüm Türk kulüplerinin kurtuluşu altyapı. Umut ediyorum ki altyapıdaki kardeşlerimiz yılmadan çalışacak, umutlarını kaybetmeyecek ve kulübümüze katkıda bulunacaklardır. Camiamızı hayırlı olmasını dilerim" dedi.

İLK HEDEF A TAKIMDA OYNAMAK

Kendilerini 5 yıl için FTA Antalyaspor'a bağlayan sözleşmeyi imzalayan futbolculardan Müslüm Yat, "13 yaşımdan beri Antalyaspor'dayım. Bu günlere gelmemde emeği olan başta ailem, altyapıdaki hocalarım ve Cihat Güller hocama teşekkür ediyorum. İnşallah kulübümüze uzun yıllar hizmet ederim" dedi. Mevlüt Emir Gürlek ise 8 yıldır Antalyaspor'da olduğunu belirterek, "Bugün kulübümle profesyonel sözleşme imzalamak mutluluk ve huzur verici. Başta aileme, hocalarıma ve aileme çok teşekkür ederim" diye konuştu.

U19 takımının kaptanı da olan Emre Demir, "12 yıldır Antalyaspor formasını terletiyorum. Bu benim için gurur verici. Aileme, yöneticilerimize ve başkanımız Aziz Çetin'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Efecan Gülerce ise imzayı attıktan sonra şunları söyledi:

"14 yaşımdan beri bu kulüpteyim. Öncelikle aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. Kulübümüz için elimden geleni yapacağım." Önceliklerinin Antalyaspor A takımında sürekli forma giymek, ardından milli takıma ve Avrupa'ya gitmek olduğunu söyleyen futbolcular, imzayı attıktan sonra aileleriyle de objektiflere poz verdi.

SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı
SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı

Antalyaspor, Emre Demir, Gürlek, Müslüm, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Antalyaspor, 4 genç futbolcusuyla sözleşme imzaladı - Son Dakika


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