Antalyaspor'da 5 eksik

ANTALYASPOR'un cumartesi günü sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Amilton, Salih Dursun, Harun Kavaklıdere ile Yakup Mert Çakır sakatlığı, Yekta Kurtuluş da tam hazır olmadığı için forma giyemeyecek.Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında Antalyaspor 14 Eylül Cumartesi saat 20.00'da sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor'da Amilton, Salih Dursun, Harun Kavaklıdere ile kaleci Yakup Mert Çakır sakatlığı nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak. Teknik direktör Korkmaz'ın tam hazır olmayan Yekta Kurtuluş'a görev vermesi beklenmiyor.HARUN KAVAKLIDERE AMELİYAT OLACAKDün gerçekleştirilen antrenman sırasında sağ diz menisküs ve çapraz bağlarından sakatlanan Harun Kavaklıdere, bugün saat 14.00'da Memorial Antalya Hastanesi'nde ameliyat olacak.MAÇIN HAKEMLERİFırat Aydınus'un düdük çalacağı maçta yardımcılığı Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Burak Taşkınsoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı maçta VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Mert Güzenge yer alacak.BİLET FİYATLARIKırmızı beyazlıların İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında galibiyet hedeflediği karşılaşmanı bilet fiyatları da açıklandı. Buna göre, VIP tribün 100, batı tribünü 60, doğu tribünü 40, kale arkası 20 ve misafir takım tribünü bilet fiyatı ise 26 TL olarak belirlendi.

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