Antalyaspor'da hedef galibiyet - Son Dakika

Antalyaspor'da hedef galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor, tarihinde 82'nci kez karşılaşacağı Yukatel Denizlispor maçında galibiyet hedefliyor.

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Fraport TAV Antalyaspor, tarihinde 82'nci kez karşılaşacağı Yukatel Denizlispor maçında galibiyet hedefliyor. Yukatel Denizlispor'a karşı 33 galibiyet, 21 beraberlik elde eden kırmızı beyazlılar, 27 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. İki takım arasındaki rekabet kulüplerin kuruldukları 1966 yılına kadar uzanıyor. İki takım ilk olarak kuruluşlarından sadece birkaç ay sonra, 21 Ağustos 1966'da Denizli'deki hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve maç golsüz sonuçlandı. İlk resmi maçlarını ise Türkiye 2. Futbol Ligi 1966-67 sezonunda oynayan iki takımdan 16 Ekim 1966'da Denizli'deki karşılaşmayı, ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Fraport TAV Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor tarihlerinde 3'ü hazırlık, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 82'nci kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 81 karşılaşmada kırmızı beyazlılar 33, Denizli temsilcisi ise 27 galibiyet aldı. İki takımın 21 maçı ise beraberlikle sonuçlandı. Fraport TAV Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor arasında en gollü mücadele, 1988-1989 sezonunda oynandı. Türkiye Kupası maçında Antalyaspor sahadan 5-2 galip ayrıldı. Kırmızı beyazlılar Yukatel Denizlispor'u konuk ettiği 13 Süper Lig maçının sadece ikisini kaybetti. Fraport TAV Antalyaspor bu maçlarda 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı 13 Süper Lig maçının 12'sinde toplam 21 gol yiyen Yukatel Denizlispor, bu maçlarda 2 galibiyet, 4 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. Yukatel Denizlispor, kalesini gole kapattığı tek karşılaşmadan galip ayrıldı. Süper Lig'de çıktığı son 18 maçın sadece birini kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, bu maçlarda 9 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. Kırmızı beyazlılar tek mağlubiyetini Medipol Başakşehir'e karşı aldı.Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'de dış sahada attığı son 8 golün 7'si duran toplardan geldi. Bu gollerden 4'ü korner, 2'si frikik ve biri penaltıdan kaydedildi. Fraport TAV Antalyaspor forveti Adis Jahovic, geçen sezon Yukatel Denizlispor'a rakip olduğu 2 maçta 5 gol attı. Yukatel Denizlispor orta sahası Ismail Aissati, Süper Lig kariyerindeki üç golü de 2012/13'de Antalyaspor formasıyla kaydetti. Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde yabancı çalıştırıcılara rakip olduğu 11 maçın sadece birini kaybetti, 8 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.


Antalyaspor'da hedef galibiyet
Antalyaspor'da hedef galibiyet
Antalyaspor'da hedef galibiyet
Antalyaspor'da hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Antalyaspor, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da hedef galibiyet - Son Dakika Spor

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