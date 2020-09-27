Antalyaspor'da hedef galibiyet

Fraport TAV Antalyaspor, tarihinde 82'nci kez karşılaşacağı Yukatel Denizlispor maçında galibiyet hedefliyor. Yukatel Denizlispor'a karşı 33 galibiyet, 21 beraberlik elde eden kırmızı beyazlılar, 27 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacak. Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Halis Özkahya yönetecek. İki takım arasındaki rekabet kulüplerin kuruldukları 1966 yılına kadar uzanıyor. İki takım ilk olarak kuruluşlarından sadece birkaç ay sonra, 21 Ağustos 1966'da Denizli'deki hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve maç golsüz sonuçlandı. İlk resmi maçlarını ise Türkiye 2. Futbol Ligi 1966-67 sezonunda oynayan iki takımdan 16 Ekim 1966'da Denizli'deki karşılaşmayı, ev sahibi takım 1-0 kazandı.