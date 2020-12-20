Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik - Son Dakika

Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik

20.12.2020 11:27
Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik, System.String[]

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasının kapanış maçında yarın akşam HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor'da, sakatlıklarından dolayı 5 oyuncu forma giyemeyecek.

SÜPER Lig'in 13'üncü haftasının kapanış maçında yarın akşam HES Kablo Kayserispor'u konuk edecek Fraport TAV Antalyaspor'da, sakatlıklarından dolayı 5 oyuncu forma giyemeyecek.

Süper Lig'de 12 hafta sonunda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 14 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, 13'üncü haftanın kapanış maçında sahasında oynayacağı HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı beyazlılar ile sarı kırmızılılar toplamda 53, Süper Lig'de ise 25'inci kez karşı karşıya gelecek.ANTALYASPOR SAHASINDA GALİBİYETLERDE ÜSTÜNFraport TAV Antalyaspor ile HES Kablo Kayserispor bugüne kadar 52 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı beyazlılar, geride kalan 52 maçta 19 galibiyet, 17 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Antalya'da oynanan 26 maçta Antalyaspor 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig'de 24 kez karşılaşırken, bu mücadeleler sonunda Antalyaspor 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.EN FARKLI 6-0 BİTTİİki takım arasında oynanan ve en farklı skorun alındığı maç 1975-1976 sezonunda, o zamanki ismiyle 2. Lig'de oynanan ve Kayserispor'un 6-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma olarak kayıtlara geçti. İki takım arasındaki en gollü maç ise 2006-2007 sezonunda Süper Lig'de oynanan ve 4-4 berabere biten mücadele olarak tarihteki yerini aldı.ANTALYASPOR 56, KAYSERİSPOR 61 GOL ATTIFraport TAV Antalyaspor ile HES Kablo Kayserispor'un karşı karşıya geldiği 52 maçta toplamda 117 gol atıldı. Kırmızı beyazlılar, rakibine 56 gol atarken, sarı kırmızılı ekip, 61 golle karşılık verdi.Fraport TAV Antalyaspor ile Kayserispor'un oynadığı 52 maçta en çok 1-0'lık skor alındı. 52 maç sonunda 9'ar kez 1-0 ve 2-0, 7'şer kez 0-0 ve 2-1, 6 kez 1-1, 5 kez de 3-0'lık skorlar kayda geçti. 3 maç 2-2 ve 3-1'lik skorlarla sona ererken 1'er kez de 4-0, 4-4 ve 6-0'lık skorlar elde edildi.5 OYUNCU SAKAT, 2 OYUNCU SARI KART SINIRINDAFraport TAV Antalyaspor'da zorlu maç öncesi ameliyat olan Ufuk Akyol, Drole, Bahadır Öztürk, Ali Eren İyican ve Serdar Gürler sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Eren Albayrak ve Veysel Sarı, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizaspor maçında cezalı duruma düşecek.Yarın saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor- HES Kablo Kayserispor mücadelesinde, Denizli bölgesi hakemlerinden Ümit Öztürk düdük çalacak.MUHTEMEL 11: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Nuri, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, JahovicSAKAT: Serdar, Drole, Ufuk, Bahadır, Ali Eren

CEZALI: Yok


- Antalya
Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik
Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik
Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik
Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik
Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Antalyaspor, HES, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Kayserispor maçı öncesi 5 eksik - Son Dakika Spor


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