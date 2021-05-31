Antalyaspor'da Podolski ve 3 futbolcuyla yollar ayrıldı

Fraport TAV Antalyaspor'da yıldız futbolcu Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollar ayrıldı. Bugün gerçekleştirilecek toplantıda ise yönetim kurulu üyesi Aziz Çetin'in yeni başkan seçilmesi bekleniyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da 31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren 4 futbolcu, takımdan ayrıldı. Kırmızı beyazlılarda sözleşme süresi 31 Mayıs'ta sona eren Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollar ayrıldı. Kulübün sunduğu teklifi kabul eden Kudryashov, sözleşme imzalamak için süre istedi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda yönetimin Veysel Sarı, Hakan Özmert, Eren Albayrak ile görüşmeleri devam ediyor.