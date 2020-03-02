Antalyaspor'dan Fenerbahçe tepkisi! - Son Dakika
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Antalyaspor'dan Fenerbahçe tepkisi!

6 saat önce

Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor olarak Antalya Stadı'nda Fenerbahçe ile oynadıkları lig maçında, ilk yarıyı Muric'in golüyle 1-0 geride tamamlamalarına rağmen, ikinci yarıda Amilton ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-1 öne geçmeyi...

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Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor olarak Antalya Stadı'nda Fenerbahçe ile oynadıkları lig maçında, ilk yarıyı Muric'in golüyle 1-0 geride tamamlamalarına rağmen, ikinci yarıda Amilton ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-1 öne geçmeyi bildiklerini hatırlattı.


Fenerbahçe'nin 90+6. dakikada Zajc'in kaydettiği golle karşılaşmanın 2-2 sona erdiğine değinen Süğlün, şunları kaydetti:


"Yüzde 100 kazanmayı hak ettiğimiz bir maçtı. Özellikle ikinci yarıda oynadığımız oyun, gerçekten herkesin takdirini topladı. Maçın 5 dakika uzatılması çok saçmaydı. Çünkü 90 dakika boyunca yerde yatan, sakatlanan tek bir futbolcu yoktu. Onun dışında 90+6,5. Uzatmaya 1,5 dakika eklenmesi de manidar. Yapacak bir şey yok. Hak ettiğimiz 3 puanın 2 puanını bırakmış olduk. Tabii ki Antalyaspor'un oynadığı oyun, sergilediği futbol sevindirici."


Yenilmezlik serisi Fenerbahçe karşılaşmasıyla 6 maça çıktı


Süğlün, kendileri için her maçın önemli olduğunu vurguladı.


Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatan Süğlün, şöyle konuştu:


"Biz artık alt kategorideki son 5 takımla aramızdaki puan farkını açıp rahatlamak istiyoruz. Amacımız bu. O yüzden de Gençlerbirliği deplasmanında da zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Ligde son 6 maçtır süren yenilmezlik serimiz var. Gençlerbirliği karşılaşmasını da kaybetmeyerek bu serinin 7 maçla devam etmesini istiyoruz."


Hakan Özmert, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:05 
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