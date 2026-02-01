Antalyaspor Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.

Kırmızı-beyazlılar, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.