Antalyaspor Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Hesap.com Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. hafta maçında 3 Şubat'ta deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.
Kırmızı-beyazlılar, yarınki antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
