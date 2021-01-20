Antalyaspor, yeni başkanını seçmek için genel kurula gidiyor

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, Ali Şafak Öztürk'ün istifasının ardından 9 Şubat Salı günü düzenleyecekleri genel kurul ile yeni kulüp başkanı ve yönetimini belirleyeceklerini bildirdi.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Öztürk'ün istifasını saygıyla karşıladıklarını belirtti.

Öztürk ailesine görevi devraldığı güne göre kulübü daha iyi şartlarda bıraktıkları için teşekkür eden Yılmaz, kamuoyunda eleştiri sınırlarını aşan ifadeleri asla kabul etmediklerini vurguladı.

Yılmaz, Öztürk ailesinin kulübün borçlarının tamamını ödeyeceğini beyan ederek görevden ayrıldığını hatırlattı.

Türkiye'de hiçbir kulüp yönetiminin ödeyemeyeceği büyüklükte parayı Antalyaspor için ödeyecek olan Öztürk ailesine en azından bir gönül borçlarının olduğunu düşündüklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Antalyaspor'u Süper Lig'in en borçsuz ve en yönetilebilir kulüplerden biri haline getirmelerinden dolayı kendilerine bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyor, bundan sonraki yaşamlarında sağlık ve başarılar diliyoruz. Bugünden sonra yapılacak olan tek şey ise ortak değerimiz Antalyaspor'u daha başarılı günlere taşıyabilmek adına birlik ve beraberliğimizi pekiştirebilmektir. Camiamızın herhangi bir endişeye kapılmamasını istiyoruz. Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı yönetimi olağan sürecini doldurana kadar başkanlığımda görevine devam edecektir. 9 Şubat 2021'de gerçekleştirilecek Antalyaspor A.Ş. Genel Kurulu'nda oluşturulacak yönetim kurulu listesi için de kentin tüm kanaat önderleri ve şehrimizin tüm paydaşlarıyla bundan sonraki süreci yönetecek en ideal yönetim kurulunun oluşması için gerekli hassasiyet gösterilecektir."