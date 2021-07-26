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GTB, asırlık lezzet 'Antep Sumağı'nı tescilledi - Son Dakika

GTB, asırlık lezzet 'Antep Sumağı'nı tescilledi

26.07.2021 14:57
GTB, asırlık lezzet 'Antep Sumağı'nı tescilledi, System.String[]

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), geleneksel Gaziantep mutfağının asırlık lezzetlerinden Antep Sumağı'nın coğrafi işaret tescilini alarak, bu alandaki tescilli ürün sayısını 16'ya çıkardı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), geleneksel Gaziantep mutfağının asırlık lezzetlerinden Antep Sumağı'nın coğrafi işaret tescilini alarak, bu alandaki tescilli ürün sayısını 16'ya çıkardı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun resmi coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninin 105. sayısında, 'Antep Sumağı'nın Gaziantep adına tescil edildiğini bildirdi.

Yiyecekler için çeşni ve lezzet verici soslar ürün grubunda Mahreç işareti ile tescil işlemleri tamamlanan Antep Sumağı'nın, GTB tarafından tescili gerçekleştirilen 16. ürün olduğunu kaydeden Akıncı, "Geleneksel mutfak kültürümüzde özel bir yeri bulunan Antep Sumağı, Borsamız tarafından coğrafi işaret tescili alınan 16. geleneksel ürünümüz oldu. Gazi şehrimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Şehrimizin diğer paydaş kurumlarıyla birlikte aralıksız olarak sürdürdüğümüz coğrafi işaret çalışmalarında temel gayemiz gastronomi kenti Gaziantep'imizin geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle koruma altına almak, bu ürünleri özgün hazırlanış biçimleriyle gelecek nesillere taşımak ve ticari alanda marka değeri kazandırmak" dedi.

Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını vurgulayan Akıncı, zengin bir mutfak kültürüne ev sahipliği yapan Gaziantep'in, Antep Sumağının da tescil edilmesi ile birlikte bu alandaki tescilli ürün sayısının 63'e ulaştığını ifade etti.

Gaziantep'in coğrafi işaretle taçlandırılan toplam 63 ürününün 16'sının GTB tarafından tescil ettirildiğini belirten Akıncı, "Gazi şehrimiz bu topraklarda yaşamış birçok kadim medeniyetin ortak kültür mirasına ev sahipliği yapmakta. Özellikle mutfak kültürü açısından dünyada kendi mutfağının ismi anılan nadir şehirlerden birisiyiz. Bu bağlamda mutfak kültürümüzü ve onu var eden tüm lezzetlerini şehrimiz ve ülkemiz adına evrensel bir değer olarak görmekteyiz. Bu nedenle yaptığımız tüm tescil çalışmalarını her şeyden önce şehrimiz adına hayata kazandırdığımız sosyal bir sorumluluk olarak kabul etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in 63'üncü tescilli ürünü olan Antep Sumağı'nın asırlardır kullanılan vazgeçilmez bir mutfak lezzeti olduğuna işaret eden Akıncı, genellikle yemek ve salatalarda baharat olarak kullanılan Antep Sumağı'nın, Gaziantep'te kendiliğinden yetişen sakız ağacıgiller ailesinden elde edilen bitki meyvelerinin kurutulup öğütlemesiyle meydana gelen bir baharat olduğunu sözlerine ekledi.

Antep Sumağı hakkında

Antep Sumağı (Rhus coriaria L.), sakız ağacıgiller (Anacardiaceae) ailesine bağlı olan ve Gaziantep'te ağırlıklı olarak kendiliğinden yetişmekle birlikte, ticari amaçla da yetiştirilen bitki meyvelerinin, kurutulup öğütülmesiyle elde edilen bir baharattır. Yemeklere ekşi tat verir. Antep Sumağı bitkisinin meyvesi yuvarlak veya hafif basık mercimek şeklinde ve tek tohumludur. Rengi kırmızımsı ve ekşi lezzettedir. Tohumu basık ve böbrek şekilli, gri kahverengi ve serttir. Çekirdek etrafını, ekşi ve hafif baharatımsı lezzette, koyu kıvamlı bir özsu içeren meyve eti sarar. Bitkinin meyveleri uygun yöntemlerle kurutulduktan sonra sofra tuzuyla karıştırılıp öğütülür ve baharat olarak kullanılamaya hazır hale gelir. - GAZİANTEP

GTB, asırlık lezzet 'Antep Sumağı'nı tescilledi
GTB, asırlık lezzet 'Antep Sumağı'nı tescilledi

Gastronomi, Gaziantep, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel GTB, asırlık lezzet 'Antep Sumağı'nı tescilledi - Son Dakika


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