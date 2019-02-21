Son Dakika Haberleri: Anthony Martial İhanet Sonrası Nişanlısından Özür Diledi!

Anthony Martial İhanet Sonrası Nişanlısından Özür Diledi!

1 saat önce

Manchester United'ın genç futbolcusu Anthony Martial'in hamile nişanlısını aldattığı iddia edilmişti.

Anthony Martial İhanet Sonrası Nişanlısından Özür Diledi!, System.String[]
Manchester United'ın genç futbolcusu Anthony Martial'in hamile nişanlısını aldattığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz hafta The Sun yaptığı haberde Martial'in bir gece kulübünde Malika Semichi adlı bir kadınla tanıştığı ve geceyi otelde geçirdiklerini yazmıştı.

Bu haberin ardından bugün Martial'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Martial resmi İnstagram hesabından yaptığı açıklamada nişanlısından özür dilerken şunları söyledi;

'Geçtiğimiz aylarda yaptıklarımla zarar verdiğim yakınlarım, güzel ailem ve özellikle nişanlımdan özür diliyorum. Hatalar yaptım ve çok üzgünüm. Bu bir daha asla yaşanmayacak.' dedi.

Martial'in yaptığı bu açıklamaya 8 aylık hamile olan nişanlısı Melanie da Cruz'un tepkisi merak ediliyor. Çiftin bir çocuğu daha bulunuyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:55 

The Sun, Manchester United, Güncel
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