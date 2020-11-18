Antimikrobiyal Farkındalık Haftası Sempozyumu gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) iş birliği ile Antimikrobiyal Farkındalık Haftası Sempozyumu düzenlendi.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, online düzenlenen sempozyuma sağlık profesyonelleri, çevre ve gıda mühendisleri, ilaç endüstrisi çalışanları ve akademisyenler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve DSÖ İcra Kurulu üyesi Bekir Keskinkılıç, FAO, DSÖ ve OIE iş birliğiyle düzenlenen etkinliğin "tek sağlık" yaklaşımını vurgulaması bakımından önemine işaret etti.

Keskinkılıç, sempozyumun yeni iş birliği fırsatları oluşturmak ve antimikrobiyallerin doğru kullanımı hakkındaki bilinci artırmak için fırsat olduğunu söyledi.

"Türkiye antimikrobiyal dirençle ilgili önemli yol kat etti"

DSÖ Belarus Temsilcisi Batyr Berdyklychev de geçen yıl ilk kez 18-24 Kasım'ın Antimikrobiyal Farkındalık Haftası olarak ilan edildiğini anımsatarak, "Bu yılın odağı, antimikrobiyal direnç krizinin özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birleşmesinin en iyi şekilde ele alınması. FAO, DSÖ ve OIE'nin Türkiye ofisleri ile iş birliğinin güçlendirilmesi için bu üçlü çalışma grubunun Türkiye'de kurulmasından memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu ise Türkiye'nin antimikrobiyal direnç ile ilgili kat ettiği yoldaki başarısına dikkati çekerek, "Türkiye'deki Üçlü Çalışma Grubu'nun bakanlıklarla iş birliğinin ve ilgili uluslararası kuruluşlar arasında bilgi alışverişinin yolunu açacağına inanıyorum. Bu değişim, Türkiye'de antimikrobiyal direncin üstesinden gelmek için verimli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sempozyumda, FAO'nun 23 Kasım'da DSÖ ve OIE ile ortaklaşa online seminer düzenleyeceği de bildirildi.