Antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder, Andorra ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, A Milli Futbol Takımı'nda yer alan futbolcuların sağlık durumları hakkında bilgi verildi. Son yapılan antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder, aday kadrodan çıkarıldı.



Her iki alt baldırında da kas yaralanması bulunan Dorukhan Toköz'ün tedavisinde olumlu ilerleme kaydedildiği, ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlamasının planlandığı ifade edildi.



Enes Ünal'ın sakatlandığının tamamen geçtiği açıklanırken, daha önce kulübünde tendinit teşhisi konulan, bu şekilde antrenman ve müsabakalara devam eden Ozan Tufan'ın, milli takım kampına katılışını takiben tedavisine devam edildiği ve oyuncu sağlığı göz önünde bulundurularak takımla idman yapması uygun görülmediği belirtildi.



Tedavi ve rehabilitasyon sürecini milli takım kampında geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Okay Yokuşlu da kendisi için planlanan program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.



Kampın ilk antrenmanında sol ayak bileğinden sakatlık geçiren Nazım Sangare'nin tedavisinde olumlu ilerlediği ve ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlaması öngörüldüğü açıklandı.



Öte yandan Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak'ın sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosuna çağrılmadığı, Oğuzhan Özyakup'un ise kampın başlangıcında yapılan kontrol ve muayeneler neticesinde sakatlığının karşılaşmalara kadar düzelmeyeceği tespit edildiğinden aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi. - İSTANBUL