Son Dakika Haberleri: Aort damarı yırtılan hasta helikopter ambulansla sevk edildi - KIRKLARELİ
Son Dakika Güncel Aort damarı yırtılan hasta helikopter ambulansla sevk edildi - KIRKLARELİ

Aort damarı yırtılan hasta helikopter ambulansla sevk edildi - KIRKLARELİ

1 saat önce

Kırklareli'nde aort damarı yırtıldığı tespit edilen hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Kırklareli'nde aort damarı yırtıldığı tespit edilen hasta hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sırt ağrısı şikayetiyle Kırklareli Devlet Hastanesi'ne müracaat eden Hasan Erbay'ın (70) yapılan muayene sonucunda aort damarının yırtık olduğu tespit edildi.

Erbay'ın başka bir sağlık kurumuna sevki için hava ambulansı talebinde bulunuldu.

Atatürk Stadyumu'na inen ambulans helikoptere alınan Erbay, İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, AA muhabirine, aort damarında yırtık tespit edilen 70 yaşındaki hastanın hava ambulansıyla İstanbul'a sevkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Devletin tüm imkanlarını herkes için seferber ettiğini ifade eden Cerit, hastanın hava ambulansıyla kısa sürede hastaneye intikalinin sağlanacağını belirtti.

Cerit, Erbay'a acil şifalar diledi.

Aort damarı yırtılan hasta helikopter ambulansla sevk edildi - KIRKLARELİ

Devlet Hastanesi, Kırklareli, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:55 Kaynak: AA
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