AP: "Polonya'da hukukun üstünlüğünün ihlal edildiğine dair güçlü kanıtlar var" - Son Dakika

AP: "Polonya'da hukukun üstünlüğünün ihlal edildiğine dair güçlü kanıtlar var"

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından yapılan açıklamada, Polonya'da yasama ve seçim sisteminin uygunsuz işlediği, yargı bağımsızlığı ve temel hakların tehlikede olduğu belirtilerek, "Hukukun üstünlüğünün ihlal edildiğine dair güçlü kanıtlar var" denildi.

AP:

Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından yapılan açıklamada, Polonya'da yasama ve seçim sisteminin uygunsuz işlediği, yargı bağımsızlığı ve temel hakların tehlikede olduğu belirtilerek, "Hukukun üstünlüğünün ihlal edildiğine dair güçlü kanıtlar var" denildi.

AP, Polonya'da yasama ve seçim sisteminin uygunsuz işlediğini, yargı bağımsızlığı ve temel hakların tehlikede olduğunu belirtti. AP, Fransa'nın Strausburg kentinde yaptığı oturumda Sivil Özgürlükler Komisyonu tarafından Polonya hakkında hazırlanan taslak raporu görüştü. Raporda, ülkede sivil hakların, demokrasinin durumunun ve yargının bağımsızlığının giderek kötüleştiğine vurgu yapıldı. AP'de yapılan oylamada taslak rapor 148 AB milletvekilinin "Hayır" oyuna karşı 513 AB milletvekilinin "Evet" oyu ile kabul edildi. Kararın ardından AP, Polonya hükümetine insan haklarına ilişkin uluslararası normlara, Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden doğan temel haklar ve hukukun üstünlüğüne ilişkin tüm hükümlere saygı duyması çağrısında bulunuldu. AP, Polonya hükümetini Avrupa Birliği Adalet Divanı kararlarını hızla uygulamaya ve AB hukukunun önceliğine saygı göstermeye davet etti. Parlamento, ayrıca Avrupa Konseyi ve Komisyonu'na hukukun üstünlüğünü dar bir çerçevede yorumlamaktan kaçınmalarını ve Polonya'ya karşı AB Anlaşması'nın 7. maddesini devreye sokması tavsiyesinde bulundu. AB Değerler ve Şeffaflık Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova ise Avrupa Komisyonu'nun Polonya'ya karşı atılacak adımlara ilişkin kısa süre içerisinde karar alacağını belirtti. - VARŞOVA

Avrupa Birliği, Resmi Gazete, Polonya, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AP: 'Polonya'da hukukun üstünlüğünün ihlal edildiğine dair güçlü kanıtlar var' - Son Dakika


Son Dakika

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