Apameia Antik Kenti yakınında Helenistik döneme ait "duvar" bulundu - Son Dakika

Apameia Antik Kenti yakınında Helenistik döneme ait "duvar" bulundu

15.10.2020 10:59

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen "duvar" bulundu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki Apameia Antik Kenti antik tiyatrosunda yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen "duvar" bulundu.

Tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti, Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıyor.

Antik kentin tespit edilen "en önemli" mimari yapısı antik tiyatrodaki kurtarma kazısı, Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğinde, Dinar Kaymakamlığı ve Belediyenin desteği ile dört yıldır sürdürülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi kaynaklarda Apameia'nın Roma döneminde Ephesos'tan sonra Anadolu'nun ikinci büyük ticari merkezi olarak bilindiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile 2017'den itibaren Apameia'nın tiyatro kısmındaki kurtarma kazısı çalışmalarının sürdürüldüğünü dile getiren Tanır, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez ile AKÜ Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin görev aldığı kazı çalışmalarında antik tiyatrodaki bazı buluntular ve eserler ortaya çıkarılmıştır. Ancak bu yılki kazı çalışmalarında, antik tiyatronun bitişiğinde Helenistik döneme tarihlenen farklı bir yapıya ait olduğu değerlendirilen bir duvar bulundu. Bu yapının yanı sıra kurtarma kazısındaki seramik buluntuları da Apameia Antik Kenti'nin tarihi geçmişinin MÖ 8'inci yüzyıla kadar gittiğini gösteriyor. Bu yapının ortaya çıkarılmasında görev alan kazı ekibine teşekkür ediyoruz."

"Ören yeri statüsünde turizme kazandırılması hedefleniyor"

Tanır, bölgedeki kurtarma kazısının Dinar ilçesinin tarihinin daha da aydınlatacağını aktardı.

Antik kentin turizm açısından önemine değinen Tanır, "Amacımız ilerleyen yıllarda Apameia'yı ören yeri haline dönüştürerek turizme kazandırmaktır. Kazının devam ettiği alan Afyonkarahisar- İzmir kara yoluna çok yakın olduğu için turizm açısından insanların ziyaretleri de kolay olacak. Ören yeri olduktan sonra da buraya çok sayıda yerli ve yabancı turistin geleceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Antik kentin tiyatrosunda yürütülen bu yılki kurtarma kazılarının aralık ayına kadar devam edeceği öğrenildi.

Apameia Antik Kenti yakınında Helenistik döneme ait duvar bulundu
Apameia Antik Kenti yakınında Helenistik döneme ait duvar bulundu
Apameia Antik Kenti yakınında Helenistik döneme ait duvar bulundu
Apameia Antik Kenti yakınında Helenistik döneme ait duvar bulundu

Helenistik, Turizm, Dinar, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Apameia Antik Kenti yakınında Helenistik döneme ait 'duvar' bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden kaçan gençler, 500 metre sonra kaza yaptı 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı
Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın         
11:31
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi         
10:25
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek Google'ın robotları tarladaki ürünü tek tek inceleyip çiftçiye bilgi verecek         
04:07
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 11:45:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Apameia Antik Kenti yakınında Helenistik döneme ait "duvar" bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei