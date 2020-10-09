Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı - Son Dakika

Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı

09.10.2020 16:44
Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı, System.String[]

Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındıMERSİN'de, bir apartmanın altıncı katındaki gider borusunun içerisinde yetişen İsrail kauçuğu, Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak saksıya dikildi.

Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı

MERSİN'de, bir apartmanın altıncı katındaki gider borusunun içerisinde yetişen İsrail kauçuğu, Akdeniz Belediyesi ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak saksıya dikildi.Nusratiye Mahallesi sakinlerinden Hasan Askan'ın babası Mustafa Askan, yaşadığı apartmanın dış cephesindeki su gideri üzerinde kendiliğinden yeşeren İsrail kauçuğu fidanının 3 yıl boyunca bakımını yaptı. Trafik kazası sonucu babasını kaybeden Askan, babasının anısını yaşatmak için Akdeniz Belediyesi'ni arayarak, fidanın bulunduğu yerden sökülüp bir parka dikilmesini istedi.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gerekli çalışmanın yapılması için ekiplere talimat verdi. Harekete geçen ekipler de kovalı araç yardımıyla mahalleye giderek, ağacı bulunduğu yerden dikkatlice söktü. Boy verdiği altıncı kat dış duvarından alınan ağaç, bakımları tamamlanana kadar bir süre belediyeye ait fidanlıkta bekletildikten sonra vatandaşın isteği üzerine belediye önündeki yeşil alana dikilecek.

Apartmanın altıncı katından sökülen kauçuk fidanını bir saksıya dikerek can suyunu veren Başkan Gültak, "Bu tohum oraya nereden geldi, oraya nasıl girdi, nasıl tutundu? Çünkü o borulardan devamlı su akar. Hakikaten bir mucize bu. Kaya olur veya girdiği bir çatlak olsa anlarım. Ama tohumun sürekli su akan borunun içine tutunup yeşermesi gerçek bir mucize. Bizler de bu mucizenin anlamını bilip, dünyamıza, doğamıza, çevremize, yeşil varlıklarımıza sahip çıkalım. Bakıma aldığımız bu ağacımız biraz güçlendikten sonra, vatandaşımızın isteği üzerine belediyemiz ana binasının ön tarafına dikip sahip çıkacağız. Hem rahmetli ağabeyimizin anısını yaşatacağız, hem de vatandaşımızın isteğini yerine getirmiş olacağız" dedi.


Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı
Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı
Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı
Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı
Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı
Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı

Trafik Kazaları, Akdeniz, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Apartmanın gider borusunda yetişen ağaç fidanı saksıya alındı - Son Dakika

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