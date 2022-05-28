Apex Legends Mobile hızlı başladı: İlk haftasında PUBG'yi geride bıraktı!

Son yıllarda yaygınlaşan Battle Royale konseptinin en yeni ürünü Apex Legends Mobile, geçen hafta çıktı. İlk izlenimlerini ele aldığımızda oyuncularda olumlu bir etki bırakmayı başaran yapım, gelir konusunda kısa sürede önemli başarılara imza attı. Son ortaya çıkan bilgilere göre ilk haftasında önemli miktarda bir parayı kasasına koydu.

Apex Legends Mobile, PUBG: Mobile'ı geride bıraktı

17 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştiren Apex Legends Mobile, birkaç gün içinde App Store'da 60 ülkede en fazla indirilen oyun unvanını aldı. Ayrıca 89 ülkede de en çok indirilen 10 uygulama arasında karşımıza çıktı. – Yine App Store'da –

Mobil pazarın önemli analiz araçlarından Sensor Tower, Apex Legends Mobile'ın ilk haftasında elde ettiği geliri paylaştı. Buna göre oyun, ilk haftasında toplamda 4,8 milyon doları kasasına koydu. Bu rakam; silah, kostüm ve savaş bileti gibi oyun içi alımları kapsıyor.

Apex Legends Mobile bir ilki başardı! 60 ülkede zirvede

Yapıma en çok para harcayan ülke ise 2,1 milyon dolarla toplam gelirin yüzde 44'ünü oluşturan ABD. İkinci ve üçüncü sırada da Japonya ve Tayland bulunuyor. Hatırlanacağı üzere PUBG: Mobile, ilk haftasında 600 bin dolarlık bir gelir elde etmişti. Yani Apex Legends Mobile'ın PUBG: Mobile'a göre daha iyi bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz.

Apex Legends Mobile oyunculara neler sunuyor?

– Savaş Royale, strateji oyunları ve aynı zamanda taktik takım oyunları bizim DNA'mızda var!

– Egzotik silahlardan oluşan bir cephane, ekipman veya taktiklerle FPS ve TPS kahraman nişancı aksiyonu

– Çeşitli silah oyunları – Oyun tarzınıza uygun SMG, Saldırı Tüfeği, Hafif Makineli Tüfek veya Av Tüfeğinden birini seçin

– Hayatta kalmak için stratejik kararlarınızı hızlı şekilde vermeniz gerekir

– Efsaneler ve yalnızca mobil versiyona özel karakterler arasından favorilerinizi seçin

– Her karaktere benzersiz özellikler ekleyerek farklı oyun tarzlarına uygun Efsaneyi yaratın

– PvP aksiyonu – Diğer iki oyuncuyla bir takım olup en iyi rakip siz olun

– Her takım üyesinin benzersiz yeteneklerini bir araya getirerek efsanevi ekipler kurun

– Stratejik ekip kombinasyonların ve farklı taktiklerin bir arada olduğu çok oyunculu oyunlar oynayın

– Arkadaşlarınızla ve size benzeyen oyuncularla güçlerinizi birleştirerek savaş royale oyunlarında hakimiyetinizi kurun

– PvP FPS ve TPS kahraman nişancı savaş oyunları artık çok daha hızlı ve yeniliklerle dolu

– Silah oyunları veya hareketler hiç olmadığı kadar akıcı

– Battle Royale, inanılmaz aksiyonlarla artık daha sürükleyici

– Mobile oyunlar artık çok sürükleyici ve durmadan değişen Apex Legends Evreninde

– Beklenmedik koşullar ve zorluklar

– Oyuncuların yeteneklerini test etmeyi sağlayan Yeni Efsaneler

– Mobilde özgün bir Apex Legends unvanı

– Mobil cihazlara uygun kullanıcı arayüzü ve kontrolleri

– Yalnızca mobil oyunlara özel içerik ve oyun modları

– Yeni Efsaneler, haritalar, oyunlar, modlar, ilerleme ve canlı etkinlikler

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