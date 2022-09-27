iOS kullanıcıları dikkat! App Store'da kritik açık - Son Dakika
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iOS kullanıcıları dikkat! App Store'da kritik açık

27.09.2022 02:14
iOS kullanıcıları dikkat! App Store'da kritik açık

App Store'da reklam uygulamaları keşfedildi. Adware içerikli bu uygulamalar, bataryanızı hızlıca boşaltabilir. İşte detaylar.

Güvenlik araştırmacılar Apple'ın uygulama mağazası App Store'da oldukça tehlikeli uygulamalar tespit etti. Reklam sahtekarlığı (adware) yaptığı belirtilen bu uygulamaların, popüler yazılımları kopyalayarak kullanıcıları kandırdığı ifade edildi. İşte App Store'da yer alan dikkat etmeniz gereken uygulamalar.

App Store'da reklam sahtekarlığı yapan uygulamalar keşfedildi

Bleeping Computer'da yer alan rapora göre, App Store'da Apple'ın güvenlik ağından kaçmayı başaran bazı uygulamalar bulunuyor. Araştırmacılar, bu uygulamaların iPhone ve iPad kullanıcılarına sadece reklam göstererek para kazandığını ortaya koydu.

iOS kullanıcıları dikkat! App Store'da kritik açık

Popüler uygulamaları taklit eden bu adware yazılımlar, HUMAN's Satori Threat Intelligence ekibi tarafından keşfedildi. Araştırmacıların "Scylla" adını verdiği reklam sahtekarlığı, Apple'ın uzun süredir boğuştuğu bir adware kampanyasının parçasını oluşturuyor. Apple, ilk olarak 2019 yılında "Scylla" reklam uygulamalarına maruz kalmıştı.

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Araştırmacılar, Apple'ın güvenlik ekibiyle iletişime geçtiklerini ve uygulamaların yakında App Store'dan kaldırılacağını söyledi. HUMAN's Satori Threat Intelligence'in App Store'da keşfettiği reklam uygulamaları şu şekilde:

Loot the Castle

Run Bridge

Shinning Gun

Racing Legend 3D

Rope Runner

Wood Sculptor

Fire-Wall

Ninja Critical Hit

Tony Runs

iOS kullanıcıları dikkat! App Store'da kritik açık

Benzer bir reklam sahtekarlığı Google Play Store'da da görüldü. Play Store için "Scylla" araştırması sürüyor olsa da, 70'den fazla uygulama tespit edildiği belirtildi. Adware uygulamalarının başlıca batarya ömrünü kısalttığı ve mobil veriyi tükettiği biliniyor. Ayrıca kişisel bilgilerinize de erişme potansiyeline sahip.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji iOS kullanıcıları dikkat! App Store'da kritik açık - Son Dakika

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